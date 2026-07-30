Cariocas tentam retomar a rotina na Praça Saens Peña, na Tijuca, após quedas de árvores - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cariocas tentam retomar a rotina na Praça Saens Peña, na Tijuca, após quedas de árvoresReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/07/2026 07:30

Rio - Após a ventania que causou estragos em diversos pontos do Rio na tarde desta quarta-feira (29), a cidade volta aos poucos à rotina na manhã desta quinta (30). Os transportes seguem normalizando a circulação, mas ainda há locais sem energia elétrica e quedas de árvores bloqueando vias.

Ao Bom dia Rio, da TV Globo, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que os ventos foram mais fortes e intensos do que o previsto. Ao todo, ele afirmou que aproximadamente 220 árvores caíram no município.



"A gente chegou ontem a ter, no estado do Rio, um milhão de pessoas impactadas com falta de energia, a volta para casa por conta da falta do metrô no final do dia impactou muito a vida das pessoas, mas neste momento, obviamente, com o trabalho intenso das equipes da prefeitura e dos órgãos públicos ao longo da noite e de madrugada, a gente chega no dia de hoje, com mais de 180 das quase 220 ocorrências totalmente fechadas", explicou.

Em relação ao transporte e vias fechadas, o prefeito acrescentou que algumas ruas seguiam interditadas no início da manhã, como a Rua Benedito Hipólito, na Cidade Nova, que foi liberada apenas por volta das 8h após retirada de poste e árvore caídos na via. Na Praça Saens Peña, na Tijuca, vias ainda seguem ocupadas.

"O sistema público de transporte já foi restabelecido. A gente ainda tem, na Zona Sul do Rio, um impacto grande, além da Rua Benedito Hipólito, aqui na Região Central. Mas, no restante da cidade, as principais vias, como a Avenida Santa Cruz, a Avenida Brasil, a Linha Vermelha, a Avenida das Américas e a Avenida Martin Luther King, enfim, os principais corredores da cidade, já estão restabelecidos, com uma normalidade que provavelmente minimiza o impacto neste início do dia de trabalho", frisou.

O município segue em Estágio 2 desde às 16h50 de quarta-feira (29). "Hoje a previsão é de vento moderado, de ventos fracos, mas a gente está mobilizado com todas as equipes para o risco de, eventualmente, ter algo mais forte do que o previsto", disse Cavaliere.

Transportes

De acordo com o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 operam com intervalos regulares e a circulação está normalizada.



Já a Mobi-Rio informa que, devido a danos na cobertura da Estação Recanto das Garças, na Zona Sudoeste, causados pela ventania, o embarque e o desembarque estão temporariamente interrompidos no sentido Alvorada.



No entanto, outros serviços seguem com intervalos normalizados. São eles: 28 - Pingo D'Água X Curral Falso; 54 - Centro Olímpico X Anil; 67 - Campo Grande X Deodoro; 68 - Deodoro X Bangu; 634 - Seans Peña X Bananal.



Já os Trens RJ funcionam da seguinte forma: Ramal Japeri - entre Nova Iguaçu e Central do Brasil, normalizada por volta das 9h; Comendador Soares e Japeri, bem como na extensão Paracambi, com operação temporariamente suspensa.



No Ramal Saracuruna - entre Gramacho e Saracuruna, haverá necessidade de troca de composição na estação Campos Elíseos para prosseguimento da viagem. Já no trecho entre Gramacho e Central do Brasil, a operação segue com intervalos de 20 minutos.



Os Ramais Santa Cruz, Deodoro, Belford Roxo, Vila Inhomirim e Guapimirim operam normalmente.



Nas proximidades da estação de Costa Barros, na Zona Norte, houve uma interrupção no serviço devido a um tiroteio na região por volta das 6h, mas a situação foi normalizada logo depois.



Segundo a concessionária VLT Carioca, a operação funciona normalmente na manhã desta quinta-feira, com intervalos médios de oito minutos entre as composições nas linhas 1, 3 e 4. Já na linha 2, os intervalos são de até 60 minutos.



Outros modais, como ônibus e barcas seguem normalizados.



Falta de energia

Diante da severidade do vendaval que atingiu o Rio de Janeiro nessa quarta-feira (29/7), a Light reforçou seu plano operacional e mobilizou uma força-tarefa para acelerar o restabelecimento do fornecimento de energia. No momento mais crítico da falta do fornecimento, o número de clientes afetados chegou a cerca de 1,1 milhão. Atualmente, esse total foi reduzido para 296 mil clientes sem energia na área de atuação da companhia, uma redução de cerca de 73%, resultado do trabalho contínuo das equipes em campo.



A distribuidora ampliou o número de equipes operacionais atuando nas ruas e mais de 2 mil funcionários estão mobilizados nas atividades, além de intensificar o monitoramento do sistema elétrico para agilizar o atendimento e garantir a recomposição da rede com segurança.



O temporal provocou a queda de 220 árvores no município, alguns desses vegetais atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, além do lançamento de outros objetos contra a fiação, ocasionando desligamentos e danos em diversas regiões da área de atuação da companhia. Em vários pontos, a intensidade dos impactos exige um trabalho complexo de reconstrução da rede elétrica, incluindo a substituição de postes danificados, reparos em estruturas comprometidas e a remoção de árvores que caíram ou permanecem apoiadas sobre a fiação.



As equipes da Light seguem trabalhando ininterruptamente na recuperação do sistema, concentrando esforços nas áreas mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível. No Rio, entre os bairros com maior impacto estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Já na Baixada Fluminense, os municípios com trechos mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Já a Enel Rio informou, que já normalizou o fornecimento de energia para 90% dos clientes atingidos pelas fortes rajadas de vento que atingiram o Estado no fim da tarde de quarta-feira (29).



De acordo com a distribuidora, a região Sul fluminense foi a mais prejudicada pelo temporal. Municípios como Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba registraram dezenas de quedas de árvores sobre ruas e rodovias, o que danificou a rede elétrica e dificultou o acesso dos técnicos aos locais de atendimento.



Para agilizar o restabelecimento do serviço, a companhia informou ter triplicado o número de equipes em campo, além de realizar manobras remotas no sistema.



Os profissionais também estão atuando na desobstrução de vias bloqueadas por vegetação, com o apoio de reforço em veículos, equipamentos e técnicos especializados no atendimento a ocorrências com queda de galhos e árvores.

Impacto



De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o fim da manhã, a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

Também foram confirmadas duas mortes decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Após buscas por um homem dado como desaparecido no mar em Tarituba, em Mambucaba, Costa Verde, os militares localizaram um corpo em Paraty, ainda no fim da manhã.

A Defesa Civil segue atuando de forma integrada para prevenir e minimizar danos. Um gabinete de crise foi ativado na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.

Procon orienta população

Equipamentos danificados, alimentos perdidos por falta de refrigeração e outros prejuízos podem ser ressarcidos, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Segundo a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon, nesses casos, é importante que o consumidor reúna provas dos prejuízos e siga os procedimentos adequados para solicitar eventual ressarcimento junto à concessionária responsável pelo fornecimento de energia.



O que fazer se um eletrodoméstico queimou?



Caso um aparelho tenha sido danificado em razão da interrupção ou oscilação no fornecimento de energia, o consumidor deve: Registrar o pedido de ressarcimento junto à concessionária de energia; Informar a data e o horário aproximado da ocorrência; Identificar o equipamento danificado, informando marca, modelo e tempo de uso, se possível; Não descartar ou consertar o aparelho antes da análise da concessionária, salvo se houver autorização ou necessidade comprovada; Guardar protocolos de atendimento, notas fiscais, laudos técnicos, orçamentos e demais documentos que possam comprovar o dano.



Como funciona o ressarcimento?



A reparação poderá ocorrer de diferentes formas: Conserto do equipamento; Substituição por outro equivalente; Pagamento do valor do conserto; Indenização em dinheiro pelo valor correspondente ao equipamento.



O consumidor tem até cinco anos para solicitar o ressarcimento. Após o registro do pedido, a concessionária deve realizar a verificação do equipamento em até um dia útil, quando se tratar de aparelhos utilizados para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladeiras e freezers, e em até 10 dias para os demais equipamentos.



Concluída a análise, a distribuidora deve informar o resultado ao consumidor em até 15 dias, quando a solicitação for feita nos primeiros 90 dias após o dano, ou em até 30 dias, nos demais casos. Caso o pedido seja aceito, o ressarcimento deverá ser realizado em até 20 dias, por meio de conserto, substituição do equipamento ou pagamento da indenização.



E quanto aos alimentos estragados?



A perda de alimentos em razão da interrupção prolongada do fornecimento de energia também pode gerar direito à reparação, desde que o consumidor consiga comprovar o prejuízo.



Para isso, recomenda-se: Fotografar os alimentos deteriorados antes do descarte;

Guardar notas fiscais ou outros comprovantes de compra, quando disponíveis;

Registrar o período em que o imóvel permaneceu sem energia; Solicitar o ressarcimento diretamente à concessionária, apresentando toda a documentação reunida.



E se o pedido for negado?



Caso a concessionária negue o ressarcimento ou não apresente solução adequada para o problema, o consumidor poderá registrar uma reclamação junto à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e ao PROCON-RJ, apresentando toda a documentação relacionada ao caso, como protocolos, fotografias, notas fiscais, laudos técnicos, orçamentos e a resposta da empresa.



Os órgãos analisarão cada caso individualmente e poderá adotar as medidas cabíveis para garantir o respeito aos direitos do consumidor.



Maiores registros de vento



1. 105,5 km/h – Aeroporto do Galeão (REDEMET) às 17h.

2. 95,4 km/h – Marambaia (INMET) às 17h.

3. 91,8 km/h – Marambaia (INMET) às 16h.

4. 87,5 km/h – Vila Militar (INMET) às 17h.

5. 83,3 km/h – Base Aérea do Campo dos Afonsos (REDEMET) às 16h.



Previsão



Para esta quinta (30), a previsão é de predomínio de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada, de forma isolada. Declínio nas temperaturas máximas. Os ventos estarão moderados, com rajadas moderadas a pontualmente fortes.



Na sexta-feira (31), haverá um aumento de nebulosidade, com o céu variando de nublado a encoberto, sem chuva significativa. Os ventos estarão fracos a moderados.



Durante as rajadas de vento, o Corpo de Bombeiros orienta que a população deve:



* Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;

* Não estacionar veículos debaixo de árvores;

* Manter portas e janelas fechadas;

* Evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;

* Não tocar em cabos elétricos caídos;

* Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;

* Ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência