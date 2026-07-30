Cariocas tentam retomar a rotina na Praça Saens Peña, na Tijuca, após quedas de árvoresReginaldo Pimenta/Agência O Dia
"A gente chegou ontem a ter, no estado do Rio, um milhão de pessoas impactadas com falta de energia, a volta para casa por conta da falta do metrô no final do dia impactou muito a vida das pessoas, mas neste momento, obviamente, com o trabalho intenso das equipes da prefeitura e dos órgãos públicos ao longo da noite e de madrugada, a gente chega no dia de hoje, com mais de 180 das quase 220 ocorrências totalmente fechadas", explicou.
Já a Mobi-Rio informa que, devido a danos na cobertura da Estação Recanto das Garças, na Zona Sudoeste, causados pela ventania, o embarque e o desembarque estão temporariamente interrompidos no sentido Alvorada.
No entanto, outros serviços seguem com intervalos normalizados. São eles: 28 - Pingo D'Água X Curral Falso; 54 - Centro Olímpico X Anil; 67 - Campo Grande X Deodoro; 68 - Deodoro X Bangu; 634 - Seans Peña X Bananal.
Já os Trens RJ funcionam da seguinte forma: Ramal Japeri - entre Nova Iguaçu e Central do Brasil, normalizada por volta das 9h; Comendador Soares e Japeri, bem como na extensão Paracambi, com operação temporariamente suspensa.
No Ramal Saracuruna - entre Gramacho e Saracuruna, haverá necessidade de troca de composição na estação Campos Elíseos para prosseguimento da viagem. Já no trecho entre Gramacho e Central do Brasil, a operação segue com intervalos de 20 minutos.
Os Ramais Santa Cruz, Deodoro, Belford Roxo, Vila Inhomirim e Guapimirim operam normalmente.
Nas proximidades da estação de Costa Barros, na Zona Norte, houve uma interrupção no serviço devido a um tiroteio na região por volta das 6h, mas a situação foi normalizada logo depois.
Segundo a concessionária VLT Carioca, a operação funciona normalmente na manhã desta quinta-feira, com intervalos médios de oito minutos entre as composições nas linhas 1, 3 e 4. Já na linha 2, os intervalos são de até 60 minutos.
Outros modais, como ônibus e barcas seguem normalizados.
Falta de energia
A distribuidora ampliou o número de equipes operacionais atuando nas ruas e mais de 2 mil funcionários estão mobilizados nas atividades, além de intensificar o monitoramento do sistema elétrico para agilizar o atendimento e garantir a recomposição da rede com segurança.
O temporal provocou a queda de 220 árvores no município, alguns desses vegetais atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, além do lançamento de outros objetos contra a fiação, ocasionando desligamentos e danos em diversas regiões da área de atuação da companhia. Em vários pontos, a intensidade dos impactos exige um trabalho complexo de reconstrução da rede elétrica, incluindo a substituição de postes danificados, reparos em estruturas comprometidas e a remoção de árvores que caíram ou permanecem apoiadas sobre a fiação.
As equipes da Light seguem trabalhando ininterruptamente na recuperação do sistema, concentrando esforços nas áreas mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível. No Rio, entre os bairros com maior impacto estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Já na Baixada Fluminense, os municípios com trechos mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
De acordo com a distribuidora, a região Sul fluminense foi a mais prejudicada pelo temporal. Municípios como Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba registraram dezenas de quedas de árvores sobre ruas e rodovias, o que danificou a rede elétrica e dificultou o acesso dos técnicos aos locais de atendimento.
Para agilizar o restabelecimento do serviço, a companhia informou ter triplicado o número de equipes em campo, além de realizar manobras remotas no sistema.
Os profissionais também estão atuando na desobstrução de vias bloqueadas por vegetação, com o apoio de reforço em veículos, equipamentos e técnicos especializados no atendimento a ocorrências com queda de galhos e árvores.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o fim da manhã, a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
Segundo a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon, nesses casos, é importante que o consumidor reúna provas dos prejuízos e siga os procedimentos adequados para solicitar eventual ressarcimento junto à concessionária responsável pelo fornecimento de energia.
O que fazer se um eletrodoméstico queimou?
Caso um aparelho tenha sido danificado em razão da interrupção ou oscilação no fornecimento de energia, o consumidor deve: Registrar o pedido de ressarcimento junto à concessionária de energia; Informar a data e o horário aproximado da ocorrência; Identificar o equipamento danificado, informando marca, modelo e tempo de uso, se possível; Não descartar ou consertar o aparelho antes da análise da concessionária, salvo se houver autorização ou necessidade comprovada; Guardar protocolos de atendimento, notas fiscais, laudos técnicos, orçamentos e demais documentos que possam comprovar o dano.
Como funciona o ressarcimento?
A reparação poderá ocorrer de diferentes formas: Conserto do equipamento; Substituição por outro equivalente; Pagamento do valor do conserto; Indenização em dinheiro pelo valor correspondente ao equipamento.
O consumidor tem até cinco anos para solicitar o ressarcimento. Após o registro do pedido, a concessionária deve realizar a verificação do equipamento em até um dia útil, quando se tratar de aparelhos utilizados para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladeiras e freezers, e em até 10 dias para os demais equipamentos.
Concluída a análise, a distribuidora deve informar o resultado ao consumidor em até 15 dias, quando a solicitação for feita nos primeiros 90 dias após o dano, ou em até 30 dias, nos demais casos. Caso o pedido seja aceito, o ressarcimento deverá ser realizado em até 20 dias, por meio de conserto, substituição do equipamento ou pagamento da indenização.
E quanto aos alimentos estragados?
A perda de alimentos em razão da interrupção prolongada do fornecimento de energia também pode gerar direito à reparação, desde que o consumidor consiga comprovar o prejuízo.
Para isso, recomenda-se: Fotografar os alimentos deteriorados antes do descarte;
Guardar notas fiscais ou outros comprovantes de compra, quando disponíveis;
Registrar o período em que o imóvel permaneceu sem energia; Solicitar o ressarcimento diretamente à concessionária, apresentando toda a documentação reunida.
E se o pedido for negado?
Caso a concessionária negue o ressarcimento ou não apresente solução adequada para o problema, o consumidor poderá registrar uma reclamação junto à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e ao PROCON-RJ, apresentando toda a documentação relacionada ao caso, como protocolos, fotografias, notas fiscais, laudos técnicos, orçamentos e a resposta da empresa.
Os órgãos analisarão cada caso individualmente e poderá adotar as medidas cabíveis para garantir o respeito aos direitos do consumidor.
1. 105,5 km/h – Aeroporto do Galeão (REDEMET) às 17h.
2. 95,4 km/h – Marambaia (INMET) às 17h.
3. 91,8 km/h – Marambaia (INMET) às 16h.
4. 87,5 km/h – Vila Militar (INMET) às 17h.
5. 83,3 km/h – Base Aérea do Campo dos Afonsos (REDEMET) às 16h.
Previsão
Para esta quinta (30), a previsão é de predomínio de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada, de forma isolada. Declínio nas temperaturas máximas. Os ventos estarão moderados, com rajadas moderadas a pontualmente fortes.
Na sexta-feira (31), haverá um aumento de nebulosidade, com o céu variando de nublado a encoberto, sem chuva significativa. Os ventos estarão fracos a moderados.
Durante as rajadas de vento, o Corpo de Bombeiros orienta que a população deve:
* Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;
* Não estacionar veículos debaixo de árvores;
* Manter portas e janelas fechadas;
* Evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;
* Não tocar em cabos elétricos caídos;
* Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;
* Ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência
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