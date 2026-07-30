Presos e material apreendido foram levados para a 66ª DP (Piabetá)Reprodução
Polícia prende traficantes e apreende detector de drones em Caxias
Agentes da 66ª DP (Piabetá) encontraram dois homens em um comércio de drogas na comunidade Santa Lúcia
Rio ainda tem 243 mil consumidores sem energia
Queda de árvores, postes danificados e fios atingidos pelos ventos deixaram cariocas sem fornecimento de luz
Vídeo: Moradores fecham vias em protesto contra falta de energia
Em Santa Cruz, manifestantes interditaram um trecho da Avenida Brasil e em Jacarepaguá, outro grupo ateou fogo em pneus na Estrada do Mapuá
Homens são presos por guerra de facções na Zona Sudoeste
Polícia encontrou com a dupla pistolas e carro clonado em Jacarepaguá
Dois corpos com marcas de tiros são encontrados no Anil
Delegacia de Homicídios da Capital investiga autoria e motivação do caso
Homem é sequestrado e baleado na Zona Norte
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