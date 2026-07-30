Presos e material apreendido foram levados para a 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Presos e material apreendido foram levados para a 66ª DP (Piabetá)Reprodução

Publicado 30/07/2026 09:38

Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (29), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, os agentes apreenderam um detector de drones, que consiste em um equipamento utilizado para identificar a aproximação de aeronaves não tripuladas usadas pelas forças de segurança estadual.

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As prisões ocorreram na comunidade Santa Lúcia, no bairro Imbariê. De acordo com a Polícia Civil, equipes da 66ª DP (Piabetá) receberam informações sobre comércio de entorpecentes na região. Com os dados coletados, os policiais deflagraram uma ação na comunidade e localizaram um ponto de vendas em pleno funcionamento.

No local, os agentes flagraram Alefi Anacleto Ferreira e Lucas de Moraes Cardoso com drogas já embaladas para a venda. Os entorpecentes estavam sobre uma mesa, identificados com a sigla do Comando Vermelho (CV) e acompanhados de uma placa com informações para os compradores - incluindo uma chave PIX para receber os pagamentos.

Além do detector de drones, os policiais apreenderam uma expressiva quantidade de maconha, cocaína, crack, loló, material para endolação, balanças de precisão, uma máquina de cartão, armas brancas, um simulacro de arma de fogo e diversos rádios comunicadores.

A 66ª DP identificou que Alefi e Lucas possuem extensa ficha criminal e já acumulavam diversas anotações por outros delitos.

A reportagem não localizou a defesa dos homens. O espaço está aberto para manifestação.