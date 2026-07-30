Teleférico da Providência com passageiros em meio a vendaval no Rio - Reprodução/Rede Social

Teleférico da Providência com passageiros em meio a vendaval no RioReprodução/Rede Social

Publicado 30/07/2026 10:25 | Atualizado 30/07/2026 15:29

Rio - O vendaval que atingiu a cidade do Rio na quarta-feira (29) causou impactos no Bonde de Santa Teresa, na Região Central, no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e no Teleférico da Providência, no Centro. Os ventos chegaram a 105km, provocando estragos em diversos pontos da cidade, além de quedas de árvores e falta de energia.





Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver uma cabine do teleférico com passageiros em meio a ventania. LEIA MAIS: Rio amanhece com mais de 60 árvores caídas Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver uma cabine do teleférico com passageiros em meio a ventania.

Vídeo mostra passageiros no Teleférico da Providência durante ventania no Rio na tarde de quarta-feira (29)



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/UEnaweQGI0 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026

De acordo com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), empresa responsável pelo teleférico, as equipes acionaram o gerador e os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência.

"Conforme determina o procedimento operacional, o sistema passou a operar em velocidade reduzida, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros em condições de ventos intensos. Todos os passageiros desembarcaram em segurança, sem qualquer registro de feridos", informou em comunicado.

Ainda na quarta (29), como medida preventiva, a operação do transporte permaneceu temporariamente inoperante por cerca de 1h30, sendo retomada após a normalização das condições climáticas e a realização de todas as verificações de segurança previstas nos protocolos operacionais.

Nesta quinta (30), o Teleférico da Providência opera normalmente, mantendo o atendimento regular aos passageiros.

Já operação do Bonde de Santa Teresa está temporariamente interrompida devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica no bairro. Equipes da Central Logística atuam ao longo do trecho percorrido pelo bonde para verificar as condições dos trilhos e aguardam a Light para definir a retomada da operação.





No Parque Bondinho, o serviço dos bondes foi momentaneamente interrompido por motivos de segurança também na tarde de quarta. Segundo a administração, os visitantes foram prontamente assistidos pelo time de atendimento do atrativo e abrigados em locais cobertos e seguros, sem nenhum prejuízo à integridade de turistas ou colaboradores.



O parque encerrou a atividade para novas subidas por volta das 17h30. Nesta quinta (30), a operação segue normal. Também em Santa Teresa, duas pessoas morreram após a queda de um muro . Uma das vítima é Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, ex-atacante do Botafogo. No Parque Bondinho, o serviço dos bondes foi momentaneamente interrompido por motivos de segurança também na tarde de quarta. Segundo a administração, os visitantes foram prontamente assistidos pelo time de atendimento do atrativo e abrigados em locais cobertos e seguros, sem nenhum prejuízo à integridade de turistas ou colaboradores.O parque encerrou a atividade para novas subidas por volta das 17h30. Nesta quinta (30), a operação segue normal.

O município segue em estágio 2 desde às 16h50 de quarta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes já atenderam 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.



O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.



Falta de energia



Diante da severidade do vendaval que atingiu o Rio de Janeiro nessa quarta-feira (29/7), a Light reforçou seu plano operacional e mobilizou uma força-tarefa para acelerar o restabelecimento do fornecimento de energia. No momento mais crítico da falta do fornecimento, o número de clientes afetados chegou a cerca de 1,1 milhão. Atualmente, esse total foi reduzido para 296 mil clientes sem energia na área de atuação da companhia, uma redução de cerca de 73%, resultado do trabalho contínuo das equipes em campo.



A distribuidora ampliou o número de equipes operacionais atuando nas ruas e mais de 2 mil funcionários estão mobilizados nas atividades, além de intensificar o monitoramento do sistema elétrico para agilizar o atendimento e garantir a recomposição da rede com segurança.



O temporal provocou a queda de 220 árvores no município, alguns desses vegetais atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, além do lançamento de outros objetos contra a fiação, ocasionando desligamentos e danos em diversas regiões da área de atuação da companhia. Em vários pontos, a intensidade dos impactos exige um trabalho complexo de reconstrução da rede elétrica, incluindo a substituição de postes danificados, reparos em estruturas comprometidas e a remoção de árvores que caíram ou permanecem apoiadas sobre a fiação.



As equipes da Light seguem trabalhando ininterruptamente na recuperação do sistema, concentrando esforços nas áreas mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível. No Rio, entre os bairros com maior impacto estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Já na Baixada Fluminense, os municípios com trechos mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.



Já a Enel Rio informou, que já normalizou o fornecimento de energia para 90% dos clientes atingidos pelas fortes rajadas de vento que atingiram o Estado no fim da tarde de quarta-feira (29).



De acordo com a distribuidora, a região Sul fluminense foi a mais prejudicada pelo temporal. Municípios como Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba registraram dezenas de quedas de árvores sobre ruas e rodovias, o que danificou a rede elétrica e dificultou o acesso dos técnicos aos locais de atendimento.



Para agilizar o restabelecimento do serviço, a companhia informou ter triplicado o número de equipes em campo, além de realizar manobras remotas no sistema.



Os profissionais também estão atuando na desobstrução de vias bloqueadas por vegetação, com o apoio de reforço em veículos, equipamentos e técnicos especializados no atendimento a ocorrências com queda de galhos e árvores.