Teleférico da Providência com passageiros em meio a vendaval no RioReprodução/Rede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver uma cabine do teleférico com passageiros em meio a ventania.
Vídeo mostra passageiros no Teleférico da Providência durante ventania no Rio na tarde de quarta-feira (29)— Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026
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No Parque Bondinho, o serviço dos bondes foi momentaneamente interrompido por motivos de segurança também na tarde de quarta. Segundo a administração, os visitantes foram prontamente assistidos pelo time de atendimento do atrativo e abrigados em locais cobertos e seguros, sem nenhum prejuízo à integridade de turistas ou colaboradores.
O parque encerrou a atividade para novas subidas por volta das 17h30. Nesta quinta (30), a operação segue normal.
O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.
Falta de energia
Diante da severidade do vendaval que atingiu o Rio de Janeiro nessa quarta-feira (29/7), a Light reforçou seu plano operacional e mobilizou uma força-tarefa para acelerar o restabelecimento do fornecimento de energia. No momento mais crítico da falta do fornecimento, o número de clientes afetados chegou a cerca de 1,1 milhão. Atualmente, esse total foi reduzido para 296 mil clientes sem energia na área de atuação da companhia, uma redução de cerca de 73%, resultado do trabalho contínuo das equipes em campo.
A distribuidora ampliou o número de equipes operacionais atuando nas ruas e mais de 2 mil funcionários estão mobilizados nas atividades, além de intensificar o monitoramento do sistema elétrico para agilizar o atendimento e garantir a recomposição da rede com segurança.
O temporal provocou a queda de 220 árvores no município, alguns desses vegetais atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, além do lançamento de outros objetos contra a fiação, ocasionando desligamentos e danos em diversas regiões da área de atuação da companhia. Em vários pontos, a intensidade dos impactos exige um trabalho complexo de reconstrução da rede elétrica, incluindo a substituição de postes danificados, reparos em estruturas comprometidas e a remoção de árvores que caíram ou permanecem apoiadas sobre a fiação.
As equipes da Light seguem trabalhando ininterruptamente na recuperação do sistema, concentrando esforços nas áreas mais afetadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível. No Rio, entre os bairros com maior impacto estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Já na Baixada Fluminense, os municípios com trechos mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
De acordo com a distribuidora, a região Sul fluminense foi a mais prejudicada pelo temporal. Municípios como Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba registraram dezenas de quedas de árvores sobre ruas e rodovias, o que danificou a rede elétrica e dificultou o acesso dos técnicos aos locais de atendimento.
Para agilizar o restabelecimento do serviço, a companhia informou ter triplicado o número de equipes em campo, além de realizar manobras remotas no sistema.
Os profissionais também estão atuando na desobstrução de vias bloqueadas por vegetação, com o apoio de reforço em veículos, equipamentos e técnicos especializados no atendimento a ocorrências com queda de galhos e árvores.
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