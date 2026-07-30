Festival Rock in Rio é sediado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona SudoesteRenan Areias / Arquivo O Dia

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Rio - A forte ventania que atingiu o estado do Rio no fim da tarde desta quarta-feira (29) provocou estragos, inclusive na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O fenômeno natural danificou estruturas de um dos principais festivais do país. Não houve feridos.
fotogaleria
Ventania causou estragos na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução / TV Globo
Festival Rock in Rio é sediado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Sudoeste - Renan Areias / Arquivo O Dia
As rajadas que ultrapassaram 100 km/h derrubaram um dos principais cenários do evento. Uma equipe do G1 realizou registros do alto, nos quais foi possível identificar avarias no Palco Favela, que receberá Belo, Mart'nália, Xamã, Suel e mais artistas.
Em nota enviada ao O DIA, o Rock in Rio informou que os danos foram em locais específicos. "Em razão das rajadas de vento registradas ontem (29) no Rio, algumas estruturas da montagem da Cidade do Rock sofreram avarias pontuais. Não houve feridos. As equipes atuaram imediatamente para isolar e limpar a área afetada". A montagem do festival será retomada, conforme o cronograma previsto, a partir desta quinta-feira (30).
Os estragos aconteceram a aproximadamente um mês do Rock in Rio. O festival, que também conta com apresentações dos cantores Elton John, Demi Lovato, Gilberto Gil e Ivete Sangalo, ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Saiba mais
O município entrou no estágio 2 às 16h50 desta quarta, que é o segundo nível em uma escala de cinco, significando riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. A aproximação de uma frente fria no oceano intensificou os ventos.
Os ventos também afetaram o transporte - com interdições nos serviços de trem e metrô - e o fornecimento de energia elétrica na capital fluminense, Região Metropolitana e na Baixada Fluminense. Mais de 90 árvores caíram em diferentes vias do município.
Duas pessoas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na região central. Um pescador ficou desaparecido em Tarituba, distrito de Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ventania ainda causou impactos no Bonde de Santa Teresa, na Região Central, no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e no Teleférico da Providência, no Centro.