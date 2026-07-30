Festival Rock in Rio é sediado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Sudoeste - Renan Areias / Arquivo O Dia

Festival Rock in Rio é sediado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona SudoesteRenan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 30/07/2026 11:45 | Atualizado 30/07/2026 12:22

Rio - A forte ventania que atingiu o estado do Rio no fim da tarde desta quarta-feira (29) provocou estragos, inclusive na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O fenômeno natural danificou estruturas de um dos principais festivais do país. Não houve feridos.

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As rajadas que ultrapassaram 100 km/h derrubaram um dos principais cenários do evento. Uma equipe do G1 realizou registros do alto, nos quais foi possível identificar avarias no Palco Favela, que receberá Belo, Mart'nália, Xamã, Suel e mais artistas.

Em nota enviada ao O DIA, o Rock in Rio informou que os danos foram em locais específicos. "Em razão das rajadas de vento registradas ontem (29) no Rio, algumas estruturas da montagem da Cidade do Rock sofreram avarias pontuais. Não houve feridos. As equipes atuaram imediatamente para isolar e limpar a área afetada". A montagem do festival será retomada, conforme o cronograma previsto, a partir desta quinta-feira (30).

Os estragos aconteceram a aproximadamente um mês do Rock in Rio. O festival, que também conta com apresentações dos cantores Elton John, Demi Lovato, Gilberto Gil e Ivete Sangalo, ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

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O município entrou no estágio 2 às 16h50 desta quarta, que é o segundo nível em uma escala de cinco, significando riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. A aproximação de uma frente fria no oceano intensificou os ventos.