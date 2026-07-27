Evento acontece no dia 31 de julho - Foto: Divulgação/FNCC

Evento acontece no dia 31 de julhoFoto: Divulgação/FNCC

Publicado 27/07/2026 13:39 | Atualizado 27/07/2026 13:43

Petrópolis - A Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC) promove, na próxima sexta-feira (31), às 9h30, uma programação especial em alusão ao Julho Verde, campanha nacional dedicada à conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O evento será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Monsenhor Bacelar, nº 569, no Centro de Petrópolis, com entrada gratuita e aberta ao público.

Com o tema "A prevenção começa na informação. Um simples exame pode salvar vidas.", a iniciativa tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, alertando para os sinais iniciais da doença e incentivando a busca por atendimento especializado diante de qualquer alteração persistente.

A programação terá como destaque a palestra do Dr. Thiago Kloh, médico cirurgião oncológico formado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) e professor da disciplina de Clínica Cirúrgica da UNIFASE. Durante o encontro, o especialista abordará os principais fatores de risco, formas de prevenção, sintomas, diagnóstico e os avanços no tratamento do câncer de cabeça e pescoço.

Segundo especialistas, esse grupo de cânceres pode acometer regiões como boca, língua, garganta, laringe, faringe, cavidade nasal, seios da face, glândulas salivares e tireoide. Embora apresente elevadas chances de tratamento quando identificado precocemente, muitos casos ainda são diagnosticados em estágios avançados, reduzindo as possibilidades de cura.

Entre os principais sinais de alerta estão feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente por mais de duas semanas, dificuldade ou dor ao engolir, caroços no pescoço, manchas na cavidade oral, sangramentos sem causa aparente e alterações na voz. O tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a infecção pelo HPV e a exposição prolongada ao sol — especialmente nos casos de câncer de lábio — estão entre os principais fatores de risco.

Além da palestra, o evento proporcionará um momento de acolhimento e integração entre pacientes, familiares, profissionais da saúde e comunidade, reforçando o compromisso da FNCC com a promoção da saúde, da informação e do cuidado humanizado.

Para a instituição, investir em ações educativas é uma das formas mais eficazes de salvar vidas.

"Quando a informação chega às pessoas, ela se transforma em prevenção. Muitas vidas podem ser preservadas quando os sinais da doença são reconhecidos logo no início e o tratamento é iniciado precocemente. Esse é o propósito do Julho Verde e também da missão da FNCC."

Atendimento gratuito à população

A Frente Nacional de Combate ao Câncer oferece assistência gratuita a pacientes oncológicos maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. A instituição desenvolve um trabalho multidisciplinar voltado ao acolhimento, orientação e fortalecimento dos pacientes e de seus familiares.

Entre os serviços disponibilizados estão atendimento com assistente social, advogado, psicólogo, nutricionista, fisioterapia, psicanálise, terapias integrativas, além da distribuição de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, cestas básicas e encaminhamento para exames, conforme avaliação do Serviço Social.

A FNCC também mantém um bazar beneficente, cuja arrecadação contribui diretamente para a manutenção dos projetos sociais realizados pela instituição.

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