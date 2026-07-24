Crime ocorreu em abril de 2020Foto: IA/OpenAI
A principal acusada foi condenada por homicídio duplamente qualificado e também por furto, após a subtração do telefone celular da vítima logo após a execução. A pena fixada foi de 19 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Outros dois réus foram condenados pelo crime de associação criminosa. Cada um recebeu pena de três anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado.
As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por uma disputa ligada ao comércio de entorpecentes na região, já que a vítima estaria vendendo drogas sem autorização da facção criminosa que atuava no bairro. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
O assassinato
A perícia constatou que a vítima foi atingida por disparos no rosto, no tórax e no pescoço. Apesar da quantidade de tiros, apenas um projétil foi localizado no local.
Na ocasião, moradores disseram à polícia que não viram nem ouviram a ação criminosa, e a ausência de câmeras de monitoramento nas proximidades dificultou o trabalho de investigação. Nathan possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas.
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