Secretaria de Saúde tem oito ambulâncias quebradas - Foto: Divulgação

Secretaria de Saúde tem oito ambulâncias quebradasFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2026 17:43 | Atualizado 23/07/2026 09:49

Petrópolis - Durante fiscalização realizada na base onde ficam os veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o vereador Léo França encontrou mais um problema em Petrópolis: 11 das 17 ambulâncias estão fora de operação. A vistoria foi realizada na manhã de terça-feira (21).

Segundo o levantamento, a Secretaria Municipal de Saúde possui 10 ambulâncias. Dessas, apenas duas estão rodando e oito permanecem paradas por problemas mecânicos. Além disso, o município depende de uma ambulância cedida pelo Complexo Hospitalar de Petrópolis (CHP), antigo Hospital Clínico de Corrêas (HCC), para reforçar os atendimentos.



Já o SAMU tem sete ambulâncias, sendo que apenas quatro estão em operação e outras três estão quebradas.



Ambulância nova continua parada





Motolâncias não rodam mais Outro ponto notado durante a fiscalização foi que uma uma ambulância zero quilômetro, doada pelo Governo Federal há cerca de quatro meses , continua estacionada na base sem prestar atendimento à população. De acordo com Léo França, o veículo aguarda apenas a conclusão de trâmites administrativos por parte da Prefeitura.

Além dos problemas com as ambulâncias, as motolâncias, que atendiam o município desde 2023, deixaram de operar em fevereiro. O veículo tinha como trunfo reduzir o tempo de resposta das equipes em ocorrências de urgência, principalmente em locais de difícil acesso e em horários de grande congestionamento.

"É mais um retrocesso. As motolâncias chegaram para dar mais rapidez ao atendimento e hoje simplesmente desapareceram. O que estamos vendo é um desmonte da saúde pública no município", criticou.

O vereador afirmou que irá encaminhar uma nova denúncia aos órgãos de fiscalização e controle, além de protocolar um ofício cobrando que a Prefeitura coloque imediatamente em circulação a ambulância doada pelo Governo Federal e restabeleça o serviço das motolâncias.

Saúde se manifesta sobre o tema

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde afirmou que a operação do SAMU está normalizada no município e que a manutenção das ambulâncias é do serviço é de responsabilidade da empresa contratada pelo Consórcio CIMSERRA (que atualmente é presidido pelo prefeito de Bom Jardim). A pasta disse que notificou o SAMU na segunda-feira, cobrando agilidade na execução dos reparos para garantir a operação dos veículos.

Sobre as motolâncias, a secretaria disse ter realizado um estudo que identificou elevado custo operacional e baixa efetividade para a realidade de Petrópolis. Entre as limitações identificadas estão a impossibilidade de utilização em dias de chuva, condição frequente no município, o que comprometia a eficiência do atendimento. Com base nessa análise, optou-se pela suspensão do serviço.