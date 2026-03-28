Nova ambulância do Samu - Foto: Divulgação/PMP

Nova ambulância do SamuFoto: Divulgação/PMP

Publicado 28/03/2026 15:35

Petrópolis - O prefeito Hingo Hammes e o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa, participaram nesta quinta-feira (26) da 18ª Caravana Federativa, em Niterói, para receber uma nova ambulância do Samu e equipamentos de odontologia. Em 2025, o município se inscreveu no Novo PAC do Governo Federal, sendo contemplado para receber o veículo e os novos equipamentos.

“Essa é uma conquista importante para Petrópolis, fruto do trabalho de articulação junto ao Governo Federal. Agradeço ao Ministério da Saúde que nos ajudou a fazer novos investimentos na melhoria dos serviços de saúde, garantindo mais estrutura e qualidade no atendimento à população”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A ambulância vai reforçar a frota do Samu e o kit odontológico, que inclui motor endodôntico, localizador apical e bomba a vácuo, será destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Centro da cidade.

“Esses equipamentos vão fortalecer a rede de saúde bucal do município, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais eficiência e qualidade nos procedimentos realizados no CEO”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.