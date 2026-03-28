Nova ambulância do SamuFoto: Divulgação/PMP
Petrópolis recebe ambulância e equipamentos de odontologia do Governo Federal
Município foi contemplado no Novo PAC
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Dia D de vacinação contra a gripe em Petrópolis acontece neste sábado
Mobilização segue o calendário nacional
Mês do Perdão na Biblioteca Municipal registra 378 devoluções de livros em atraso
Campanha reforça acesso democrático à leitura e permite que usuários regularizem situação sem penalidades
PM apreende mais de 400 pedras de crack no Floresta
Material estava escondido em área de vegetação
Procon fiscaliza postos de combustíveis em Petrópolis
Levantamento analisou notas fiscais e não encontrou irregularidades
Tenente-Coronel Vitor William Cortes Leite assume o comando do 26º BPM
Novo comandante substitui o Tenente-Coronel Leandro Augusto Rasteiro
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