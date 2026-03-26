Novo comandante do batalhão de PetrópolisFoto: Divulgação/26º BPM
Tenente-Coronel Vitor William Cortes Leite assume o comando do 26º BPM
Novo comandante substitui o Tenente-Coronel Leandro Augusto Rasteiro
Tenente-Coronel Vitor William Cortes Leite assume o comando do 26º BPM
Novo comandante substitui o Tenente-Coronel Leandro Augusto Rasteiro
Estudante do ensino médio do Cefet/RJ Petrópolis assina artigo em renomada revista científica
João Pedro Mayworm é coautor de estudo na área de engenharia elétrica e processamento de sinais
Homem ameaça funcionária no Restaurante do Povo e é conduzido para a delegacia
Indivíduo já havia discutido com a funcionária um dia antes
Familiares de parte dos falecidos sepultados na quadra 9 do Cemitério Municipal são convocados para definir destinação final de restos mortais
Estão sendo convocados familiares de 100 pessoas
Cães são resgatados após atacarem cavalo no Quitandinha
Animais estavam em condições inadequadas; cavalo teve diversos ferimentos
Petrópolis recebe o Caminhão da Saúde para exames de mamografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada
Caminhão está em Itaipava
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.