Novo comandante do batalhão de Petrópolis - Foto: Divulgação/26º BPM

Novo comandante do batalhão de PetrópolisFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 26/03/2026 14:04

Petrópolis - Nesta quinta-feira (26), o Tenente-Coronel PM Vitor William Cortes Leite assumiu o comando do 26º Batalhão de Polícia Militar, em Petrópolis. Ele substitui o Tenente-Coronel PM Leandro Augusto Rasteiro, que comandou o batalhão por sete meses.

"Desejamos sucesso ao novo comandante nessa missão e expressamos nossa gratidão ao comandante sucedido pelos relevantes serviços prestados", disse o 26º BPM, em comunicado.