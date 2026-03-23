Caminhão da Saúde - Foto: Divulgação/PMP

Caminhão da SaúdeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 23/03/2026 15:09

Petrópolis - O Caminhão da Saúde está de volta a Petrópolis para mutirões de exames do SUS. O atendimento começou nesta segunda-feira (23) em frente ao Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, com exames de mamografia e ultrassonografia (tireoide, transvaginal e mama). Os exames estão sendo realizados com agendamento e os pacientes estão sendo convocados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“É importante que a população fique atenta as mensagens da Secretaria de Saúde e compareça no dia e horário marcados para realizar os exames. Esse serviço é essencial para garantir diagnósticos rápidos e acessíveis, reduzindo a espera e oferecendo mais qualidade no atendimento”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Os exames de mamografia e ultrassonografia serão realizados nesta segunda e terça-feira. A partir de terça também serão oferecidos exames de tomografia computadorizada que serão realizados até o próximo sábado. O atendimento é das 8h às 17h e são oferecidos diariamente 90 exames de tomografia computadorizada, 80 de mamografia e 80 de ultrassonografia.

“Agradecemos a sensibilidade do governador Claudio Castro, da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, e do deputado federal Dr. Luizinho que garantiram esse mutirão de exames em Petrópolis”, concluiu o secretário de Saúde, Dr. Aloísio Barbosa.