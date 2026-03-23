Caminhão da SaúdeFoto: Divulgação/PMP
Petrópolis recebe o Caminhão da Saúde para exames de mamografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada
Caminhão está em Itaipava
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