Evento será no dia 10 de abril - Foto: Divulgação

Evento será no dia 10 de abrilFoto: Divulgação

Publicado 21/03/2026 15:50

Petrópolis - A busca por mais qualidade de vida, segurança e contato com a natureza tem levado cada vez mais pessoas a deixarem grandes capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo, em direção a cidades do interior.

Na Região Serrana do Rio, municípios como Petrópolis e Areal vêm registrando um aumento significativo na procura por imóveis, movimento que impulsiona a expansão de condomínios e traz novos desafios para a gestão desses espaços coletivos.

É nesse contexto que Petrópolis recebe, no dia 10 de abril, o CEX na Serra, evento promovido pela Comunidade dos Experts em Condomínio (CEX), que reúne especialistas do setor para discutir tendências, desafios jurídicos e boas práticas de gestão condominial. O encontro acontecerá das 13h às 18h, no Espaço Locanda Centro Histórico, com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla.

Realizado pela primeira vez na cidade, o evento é voltado para síndicos, subsíndicos, condôminos, administradoras de condomínios, advogados, construtoras, gestores condominiais e profissionais do mercado imobiliário. A proposta é criar um ambiente de troca de conhecimento e networking entre os principais atores do setor.

Segundo as advogadas Larissa Perroni e Isabela Cardoso, que atua como Coordenadora Nacional da Comunidade Experts em Condomínios (CEX), movimento liderado pela Drª Andrea Resque, o crescimento imobiliário nas cidades serranas reforça a necessidade de uma gestão condominial cada vez mais profissionalizada e preparada para novos desafios.

“O aumento da procura por imóveis em cidades como Petrópolis traz novos perfis de moradores e novos desafios para quem administra condomínios. Questões como convivência, segurança, uso de tecnologia e regulamentação de atividades dentro dos prédios passam a exigir cada vez mais preparo e informação dos gestores”, destacam.

A iniciativa faz parte da expansão da CEX, comunidade criada pela advogada Andrea Resque, uma das principais referências nacionais em Direito Condominial e Imobiliário, que atua há mais de 18 anos no segmento, e que estará presente no evento.

Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o ecossistema condominial na região serrana, que reúne centenas de empreendimentos residenciais.

Dados do setor apontam que a região conta com mais de 400 condomínios em Petrópolis, cerca de 350 em Teresópolis e mais de 50 em Três Rios, formando um mercado relevante para empresas e profissionais ligados ao segmento imobiliário.

Temas atuais do universo condominial

A programação do evento traz debates sobre alguns dos principais desafios enfrentados atualmente nos condomínios brasileiros.

Entre os temas estão a violência e os conflitos entre moradores, a locação de curta temporada por plataformas digitais, o uso de tecnologias como portarias remotas e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de discussões jurídicas e trabalhistas relacionadas à administração condominial.

Um dos painéis contará com a participação de grandes nomes do judiciário, que abordarão o tema da violência em ambientes condominiais, um problema que muitas vezes ocorre dentro de espaços considerados seguros.

“O condomínio costuma ser visto como um ambiente protegido, mas muitas vezes o perigo está mais perto do que se imagina. Precisamos discutir mecanismos de prevenção e mediação de conflitos”, ressaltam os organizadores.

Além das palestras, o evento também pretende estimular a formação de uma rede de relacionamento entre profissionais do setor, conectando especialistas, gestores e empresas que atuam no mercado condominial.