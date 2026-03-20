Materiais encontrados foram apreendidosFoto: Divulgação/105ª DP
Clínica clandestina que aplicava canetas de emagrecimento no Centro é interditada
Proprietária foi presa
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Casa da Princesa Isabel recebe concerto gratuito que une música medieval e sons do sertão brasileiro
Apresentação acontece no próximo sábado (21), às 15h30, na varanda da casa histórica, com lugares limitados
Prefeitura inaugura Serviço de Radiologia Odontológica e amplia diagnóstico em saúde bucal
Serviço fica no Centro de Especialidades Odontológicas do Centro
Obra de drenagem no Alto da Serra é concluída e trânsito é liberado
Trecho estava com o trânsito alterado
Petrópolis tem realeza da Bauernfest eleita
Eleição aconteceu no Palácio de Cristal durante as comemorações do aniversário da cidade
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