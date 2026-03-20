Materiais encontrados foram apreendidos - Foto: Divulgação/105ª DP

Materiais encontrados foram apreendidosFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 20/03/2026 15:47

Petrópolis - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Prefeitura de Petrópolis, interditou uma clínica estética clandestina localizada na Rua Doutor Porciúncula, no Centro. A ação foi realizada nesta quinta-feira (19) e resultou na prisão da proprietária do estabelecimento.

Segundo a 105ª DP, procedimentos estéticos invasivos eram realizados no local, que também fazia a aplicação de canetas de emagrecimento sem qualquer controle sanitário, com a responsável não possuindo formação técnica.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram encontrados medicamentos sem autorização da Anvisa para comércio no Brasil, ausência de rótulos de identificação, acondicionamento de forma irregular, ausência de equipamentos de primeiros socorros e péssimas condições de higiene e estrutura.

Os medicamentos e máquinas foram apreendidos e a responsável pelo espaço foi presa em flagrante.