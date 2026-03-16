Carro apreendido na 105ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Carro apreendido na 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 16/03/2026 21:50

Petrópolis - Um carro foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (16), na Comunidade do Neylor, no Retiro. Dentro do veículo, os agentes encontraram R$ 14.500 em espécie dentro de uma sacola.

Segundo a PM, o condutor do automóvel demonstrou nervosismo ao observar a viatura, tentou desviar e quase atingiu uma mureta. Por conta da atitude foi realizada a abordagem, onde o dinheiro foi encontrado no porta-luvas.

O indivíduo foi levado para a 105ª DP, onde o veículo e o dinheiro foram apreendidos.

