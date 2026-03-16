Carro apreendido na 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM
Polícia Militar apreende carro e R$ 14 mil em dinheiro na Comunidade do Neylor
Valor estava no porta-luvas do automóvel
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Petrópolis celebra 183 anos com homenagens e bolo na Praça Dom Pedro
Cidade fez aniversário nesta segunda-feira
Operação com carretas de grande porte irá interditar a descida da Serra na madrugada desta terça-feira
Veículo irão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida
Estado prorroga novamente prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos à AgeRio
Ampliação foi anunciada pelo governador Cláudio Castro e por Bernardo Rossi nesta sexta
Fiocruz Petrópolis e FAMPE oferecem formação gratuita para associações de moradores e lideranças comunitárias
Curso tratará de gestão e procedimentos estatutários, políticas públicas e participação social, entre outros temas
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