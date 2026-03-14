Palácio Itaboraí - Foto: Divulgação

Palácio ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 14/03/2026 16:54

Petrópolis - O Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, e a Federação das Associações de Moradores de Petrópolis (FAMPE) oferecerão, a partir deste mês de março, um curso de formação para associações de moradores e lideranças, com o objetivo de fortalecer a organização e a participação comunitária. O curso terá duração de três meses com início no dia 28 de março, e aulas quinzenais aos sábados, das 8h às 13h, no Palácio Itaboraí, no Valparaíso.

Os temas a serem abordados incluem a gestão e procedimentos estatutários das associações e a compreensão das políticas públicas nacionais, estaduais e municipais relacionadas à participação comunitária. A ementa da formação contempla ainda conteúdos com foco no fortalecimento da atuação coletiva nos territórios, que serão apresentados por meio de oficinas, aulas expositivas, dinâmicas de Teatro do Oprimido e debates.

A iniciativa é resultado do primeiro Encontro do Fórum Itaboraí com a FAMPE e Associações de Moradores, realizado no Palácio Itaboraí, em setembro de 2025, que reuniu representantes de diversas comunidades e propôs encaminhamentos para o fortalecimento institucional das associações.

De acordo com o presidente da FAMPE, Paulo Souza, esta formação é estratégica para qualificar o trabalho das associações. “Ela tem como objetivo agregar novos conhecimentos e ferramentas para a luta pela garantia dos direitos das comunidades”, afirma. Atualmente, a FAMPE reúne cerca de 40 associações de moradores no município.

