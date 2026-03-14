Palácio ItaboraíFoto: Divulgação
Fiocruz Petrópolis e FAMPE oferecem formação gratuita para associações de moradores e lideranças comunitárias
Curso tratará de gestão e procedimentos estatutários, políticas públicas e participação social, entre outros temas
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PM prende homem que tentava arrombar loja na Rua Teresa
Indivíduo possui passagens por crimes como homicídio, roubo e furto
Petrópolis é o terceiro município do interior do Rio em indústria de software e serviços de tecnologia da informação
Dados são de estudo realizado pelo TI Rio
Homem é preso por ameaçar a própria irmã de morte no Independência
Indivíduo disse que colocaria fogo no corpo da familiar
Ambulantes irregulares são autuados e quase 300 produtos são apreendidos no Centro
Todos atuavam sem autorização
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