Homem tentou disfarçar ao perceber a presença dos policiais - Foto: Divulgação/26º BPM

Homem tentou disfarçar ao perceber a presença dos policiaisFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 12/03/2026 18:09

Petrópolis - Na madrugada desta quinta-feira (12), a Polícia Militar prendeu um homem que tentava arrombar uma loja na Rua Teresa. A ação ocorreu após uma testemunha informar aos policiais que um indivíduo estaria tentando furtar um estabelecimento.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram a ação do suspeito. Ao perceber as viaturas se aproximando, ele interrompe a ação e sai andando.

Durante a abordagem e buscas no local, os policiais localizaram uma chave de fenda com o cabo quebrado, além de sinais de arrombamento em uma das fechaduras do estabelecimento.

O suspeito, um homem de 46 anos com diversas passagens pela polícia por crimes como roubo, furto e homicídio, foi preso em flagrante por tentativa de furto.

Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Uma mulher que estava com ele foi ouvida e liberada.