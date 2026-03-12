Homem tentou disfarçar ao perceber a presença dos policiaisFoto: Divulgação/26º BPM
PM prende homem que tentava arrombar loja na Rua Teresa
Indivíduo possui passagens por crimes como homicídio, roubo e furto
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Petrópolis é o terceiro município do interior do Rio em indústria de software e serviços de tecnologia da informação
Dados são de estudo realizado pelo TI Rio
Homem é preso por ameaçar a própria irmã de morte no Independência
Indivíduo disse que colocaria fogo no corpo da familiar
Ambulantes irregulares são autuados e quase 300 produtos são apreendidos no Centro
Todos atuavam sem autorização
Feira Cores e Sabores promove edição especial do Mês da Mulher no Vale das Videiras
Evento gratuito terá produtos artesanais, gastronomia local e show de Liza K
26º BPM apreende grande quantidade de drogas no Quitandinha
Homem foi preso durante a ação
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