Atendimento será nos dias 11 e 12 de março - Foto: Arquivo

Atendimento será nos dias 11 e 12 de marçoFoto: Arquivo

Publicado 10/03/2026 19:49

Petrópolis - Nos dias 11 e 12 de março, Petrópolis vai participar do Mutirão da Dívida Zero RJ, ação que tem como objetivo promover renegociação de dívidas e é organizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ. O atendimento será realizado, das 11h as 16h, na sede da Procon do Município, situada na Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33, Centro - Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia).

A mobilização faz parte da programação da Semana do Consumidor e acontece em diversos municípios, entre os dias 9 a 13 de março. A ação envolve os órgãos de defesa do cidadão, as instituições financeiras e as empresas prestadoras de serviços, possibilitando que os moradores possam renegociar dívidas e fazer o ajuste das contas pendentes.

Durante os atendimentos, consumidores terão contato com representantes de bancos, operadoras de telefonia, concessionárias responsáveis por água, energia e gás, além de redes do comércio e instituições de crédito. As negociações ocorrerão com acompanhamento de equipes técnicas da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ.

“A ação permite que moradores encontrem caminhos para tratar débitos e reorganizar o orçamento. A presença desse mutirão em Petrópolis representa acesso à orientação e diálogo com empresas e instituições”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Além do Procon municipal, a iniciativa contará com participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado, que atuarão no suporte às tratativas realizadas durante os dois dias de atividade.

"A proposta envolve criar um espaço onde moradores possam apresentar a situação, conversar com representantes das empresas e buscar um acordo dentro das possibilidades de cada caso", explicou o coordenador do Procon em Petrópolis, Fafá Badia.

Para participar, é necessário que a pessoa seja titular do débito. Também será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto no momento do atendimento. Informações sobre endereços de atendimento, horários, empresas participantes e agendamento estão disponíveis no site www.dividazerorj.com.br