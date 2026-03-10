UBS Bingen - Foto: Divulgação/PMP

UBS BingenFoto: Divulgação/PMP

Publicado 10/03/2026 19:42

Petrópolis - A Prefeitura inaugurou nesta terça-feira (10) a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bingen. A unidade recebeu o nome de Miralda Justen Cabral da Ponte. Com 660m² de área construída, é uma das maiores unidades básicas de saúde da rede do município. A UBS tem três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que vão percorrer todo o território.

“É uma demanda antiga da comunidade que vai ajudar muito os moradores. Fico feliz por concluir essa obra. Em breve vamos inaugurar outras duas unidades na cidade para ampliar ainda mais a cobertura de saúde do nosso município”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A UBS tem 11 consultórios (médico, odontológico, ginecológico e e-Multi), recepção, farmácia, almoxarifado, dois vestiários, copa e salas de curativo, medicação, vacina, para agentes de saúde, além de sala de reunião e educação em saúde. A unidade conta com profissionais de saúde, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e equipe de recepção, apoio e segurança.

“Sinto muito orgulho por estar entregando hoje essa unidade e, assim, estamos ampliando a cobertura de saúde dos moradores que terão agora uma atenção especial das equipes de estratégia de saúde da família”, ressaltou o Secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.

A solenidade foi marcada pela emoção com a presença de familiares da Dona Miralda. Ela era dona de uma farmácia na região e prestava assistência para aos moradores que não tinham acesso à saúde. “Para a nossa família é um orgulho muito grande, minha avó ajudou muitas pessoas aqui do bairro e eu agradeço muito por essa homenagem”, comentou Miguel Edmundo, neto da dona Miralda.

Participaram da inauguração os vereadores Júnior Coruja, Thiago Damaceno, Tiago Guel e Domingos Protetor; e os secretários municipais Fred Procópio (Governo), Rosângela Stumpf (chefe de Gabinete e Mulher), Juliana Salvini (controladora geral), Poliana Ferrarez (Educação), Wesley Barreto (Assistência Social), Marcelo Chitão (SSSOP), Fernanda Ferreira (Comdep), Luciano Moreira (CPTrans), Pedro Alcântara (Meio Ambiente), Adenilson Honorato (Cultura) e Nei Carvalho (Turismo).