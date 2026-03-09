Cidade Real - Foto: Divulgação/Setranspetro

Petrópolis - O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pelas empresas de ônibus, em Petrópolis. Desde a última sexta-feira (6), uma série de iniciativas nas garagens reconheceu e valorizou o papel das mulheres, destacando a sua importância no mercado de trabalho, com funções administrativas e operacionais, que garantem a mobilidade urbana e a segurança dos passageiros diariamente.

A Cidade Real proporcionou, nesta segunda-feira (9), um encontro para falar sobre a saúde mental feminina. No local, uma psicóloga palestrou sobre o assunto. Em seguida, uma maquiadora proporcionou um curso rápido de maquiagem. Todas as participantes ainda ganharam um spa facial, lembrancinhas e um café da manhã.

A Cidade das Hortênsias também reuniu todas as mulheres da empresa, para um momento de confraternização. Pela manhã, as rodoviárias ganharam um café da manhã, com a presença da diretoria.

A Turp Transporte produziu um vídeo institucional, destacando a importância da mulher na sociedade e distribuiu bombons para as profissionais que atuam na empresa, acompanhados de mensagens que reforçam a importância da denúncia em casos de violência contra a mulher.

O Setranspetro, que é o sindicato das empresas de ônibus, também embarcou nas homenagens, distribuindo barra de chocolate às mulheres que atuam no setor administrativo, além de mensagens nas redes sociais.

Em Petrópolis, mais de 100 mulheres atuam no setor de transporte, exercendo funções como manutenção, segurança do trabalho, monitoramento, manobrista, motorista, serviços gerais, cargos de liderança, além dos serviços administrativos.