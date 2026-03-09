Imagens do crime foram gravadas por uma câmera de monitoramentoFoto: Reprodução
Irmãos são presos por tentativa de homicídio em Secretário
Dupla foi capturada após dar entrada em unidade de saúde em Pedro do Rio depois de queda de moto
Irmãos são presos por tentativa de homicídio em Secretário
Dupla foi capturada após dar entrada em unidade de saúde em Pedro do Rio depois de queda de moto
Corrida reúne centenas de participantes no Centro em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Prova teve trajetos de 3 km e 5 km
Páscoa Petrópolis 2026: Palácio de Cristal abre as portas com entrada gratuita e festival de Frutos do Mar
Evento acontece de 27 de março a 5 de abril
DNIT libera tráfego para veículos leves na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis
Rodovia foi interditada no dia 23 de fevereiro, após afundamento
Setranspetro prorroga prazo para uso da declaração de matrícula nos ônibus
Documento assinado e carimbado será aceito até o dia 13 de março
PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade do Alemão
Material estava em área de mata
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.