Imagens do crime foram gravadas por uma câmera de monitoramento - Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2026 22:09

Petrópolis - Dois irmãos foram presos pelo crime de tentativa de homicídio em Secretário na tarde deste domingo (9). Os homens, de 30 e 27 anos, agrediram a vítima, de 56, com pedradas, pauladas e chutes na cabeça.

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento do crime e a vítima sendo agredida já caída ao chão e desacordada. Cientes do caso, as polícias Civil e Militar começaram a buscar os criminosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro do homem para o Hospital Santa Teresa. De acordo com informações médicas, o homem sofreu ferimentos graves, mas encontra-se fora de perigo.

Na busca, os policiais receberam informações de que os suspeitos haviam dado entrada em uma unidade de saúde em Pedro do Rio, alegando terem se ferido após uma queda de motocicleta e um episódio de esfaqueamento. Posteriormente, foi constatado que eles haviam sido transferidos para o Hospital Alcides Carneiro.

Com o apoio de agentes da 106ª DP, as equipes do 26º BPM seguiram até a unidade hospitalar, onde realizaram a prisão dos dois irmãos após atendimento médico.

Em seguida, os acusados foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos por tentativa de homicídio qualificado, em razão do emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo levantamento policial, um dos irmãos possui anotações por furto, tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, enquanto o outro possui registros por furto, ameaça, vias de fato e desacato.

O caso segue sob investigação da 106ª DP.