Corrida da MulherFoto: Divulgação

Publicado 08/03/2026 21:57

Petrópolis - A manhã deste domingo (08) foi marcada por esporte, celebração e união durante a Corrida da Mulher, realizada no Centro Histórico. Com concentração no Palácio de Cristal, as participantes percorreram trajetos de 3 km e 5 km pelas ruas do Centro e pela Avenida Barão do Rio Branco, em uma programação especial organizada pela Prefeitura em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

“Este é um momento de celebrar a força das mulheres e reconhecer a importância delas em todos os espaços da sociedade. Ver tantas mulheres ocupando as ruas com alegria, esporte e união é motivo de orgulho para Petrópolis”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

A secretária Chefe de Gabinete e de Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, Rosangela Stumpf, ressaltou que a corrida integra uma série de ações preparadas para o mês. “Mais do que uma corrida, é um momento de encontro, de valorização e de fortalecimento das mulheres” ressaltou.

O secretário de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, Leandro Kronemberger, também celebrou a participação das atletas e o clima do evento. “O esporte tem esse poder de reunir pessoas, promover saúde e incentivar a superação. Ficamos muito felizes em ver tantas mulheres participando e celebrando essa data de forma ativa e inspiradora”, disse.

Entre as participantes, a corredora Juliane Ramos destacou o espírito de união da prova. “Não foi um momento de competição, é um momento de correr uma pela outra, uma ao lado da outra, juntas”, afirmou.

Já Letícia Jochem Ribeiro, vencedora da prova de 5 km e que recebeu o cinturão da competição, comemorou o resultado. “Estou muito feliz em conquistar pela quarta vez o cinturão da Corrida das Mulheres. Essa é uma corrida que representa muito para nós, porque sabemos como é difícil encontrar tempo para treinar e até para cuidar de nós mesmas. Muitas vezes a mulher se coloca por último, depois de tantas responsabilidades, mas momentos como esse lembram que também precisamos ter tempo para nós, para o esporte. Nós, mulheres, somos capazes de conquistar tudo o que desejamos”, disse.

A programação também contou com show gratuito da banda Jelly Bean, no Palácio de Cristal.

Corrida 3 km – Feminino

1º – Isis Costa

2º – Nathali Paixão

3º – Simone de Jesus Faria

4º – Andressa da Costa

5º – Daiane Borges

Corrida 5 km – Feminino

1º – Letícia Jochem Ribeiro

2º – Michele Costa

3º – Gisele Barros

4º – Eliangela Thomaz

5º – Giuliana Silveira Sá Bade Fecher

Fim de semana teve programação especial pelo Dia da Mulher

As comemorações pelo Dia Internacional da Mulher em Petrópolis seguem ao longo de todo o mês de março, com uma programação gratuita preparada pela Prefeitura para mulheres de todas as idades. As atividades foram intensificadas neste fim de semana com uma série de ações voltadas à saúde, ao bem-estar, à cultura e ao fortalecimento feminino.

No sábado (07), o Centro de Saúde Coletiva recebeu o Dia D de atendimentos, com consultas de enfermagem e ginecológicas, coleta de exame citopatológico, testagem rápida para IST, consultas em clínica médica, atendimento do programa de Planejamento Familiar, além de exames como mamografia e ultrassonografia. Também foram oferecidas vacinas e atividades voltadas ao bem-estar, como auriculoterapia, shiatsu, limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo, oficinas de memória e artesanato, além de um aulão de zumba.

Também no sábado, a Casa dos Conselhos Augusto Angelo Zanatta recebeu um workshop de técnicas básicas de defesa pessoal feminina com o Danketsu Dojo Aikido, reunindo mulheres interessadas em aprender estratégias de proteção e autoconfiança. Já no Centro Cultural Estação Nogueira, a programação contou com palestra sobre os impactos da violência vicária na sociedade, apresentação teatral, aulas de zumba e jump, além de ações de saúde, bem-estar e sorteios.