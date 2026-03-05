Cesta Cheia, Família Feliz - Foto: Divulgação/PMP

Cesta Cheia, Família FelizFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/03/2026 22:48

Petrópolis - A Prefeitura iniciou nesta quinta-feira (05) a entrega dos novos cartões do programa Cesta Cheia, Família Feliz. Até o próximo sábado (07), mais de quatro mil beneficiários receberão os cartões. Ele é aceito em supermercados, mercadinhos, mercearias, padarias, açougue, sacolão e hortifrúti. A novidade é o aumento do número de lojas credenciadas: agora são 165, em 31 localidades de todo município.

O programa tem o objetivo de combater a insegurança alimentar. Os beneficiários recebem um auxílio de R$ 120 por mês para fazer compras de alimentos. Em 2025, o programa investiu R$ 5,5 milhões.

"O Cesta Cheia, Família Feliz permite a compra de alimentos diretamente por quem precisa. Nosso objetivo é continuar trabalhando para ampliar as políticas de assistência social no nosso município", destacou o prefeito Hingo Hammes.

O vice-prefeito Baninho participou da entrega dos novos cartões. "Agora temos mais lojas aceitando o cartão, na cidade toda, então os beneficiários terão ainda mais comodidade para fazer as compras", ressaltou.

Uma das primeiras beneficiárias a receber o novo cartão nesta quinta foi Cristiane da Silva, que mora na comunidade Boa Vista, na Estrada da Saudade. Ela conta que com o cartão Cesta Cheia, Família Feliz pode comprar itens para os netos.

"É um dinheiro a mais que a gente tem para ajudar na assistência em casa, nas coisas que preciso para as crianças. Tem dia que você não tem dinheiro para comprar um biscoito, comprar leite que falta, e tem o cartão para ajudar. O aumento de lojas que aceitam vai ajudar muito, porque ter o comércio perto que aceita fica bem mais fácil", disse.

A entrega dos cartões terá sequência nesta sexta (06), abrangendo beneficiários de 39 localidades do 1º e do 2º distrito, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta. Já no sábado (07), será feito um mutirão em vários locais: no Cras da Posse, de Corrêas, do Quitandinha, do Independência, no Centro de Cidadania de Itaipava e no Liceu Municipal Carlos Chagas Filho.

"Este é um programa de extrema importância para a segurança alimentar das famílias aqui na nossa cidade, que contribui para a proteção de quem está lá na ponta. Esse ano, estamos ampliando para mais estabelecimentos, e isso também tem impacto positivo na economia das comunidades”, afirmou o secretário de Assistência Social, Wesley Barreto.

Para receber o novo cartão, basta o beneficiário comparecer no dia e local indicados com um documento de identificação com foto e o CPF.

Confira as datas e locais de entrega dos novos cartões do programa Cesta Cheia, Família Feliz:

Data: 06/03 (sexta-feira)

Horário: 13h30 às 17h

Local: Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta

Endereço: Avenida Koeler, 260 - Centro

Beneficiários das comunidades: 24 de Maio, Alcobacinha, Alto da Serra, Bairro Castrioto, Bairro Esperança, Bataillard, Bela Vista, Bingen, Boa Vista, Capela, Cascatinha, Castelânea, Caxambu, Centro, Chácara Flora, Contorno, Duarte da Silveira, Duchas, Estrada da Saudade, Fazenda Inglesa, Floresta, Itamarati, Samambaia, Meio da Serra, Moinho Preto, Morin, Mosela, Nova Cascatinha, Oswaldo Cruz, Pedras Brancas, Quarteirão Ingelheim, Quissamã, São Sebastião, Sargento Boening, Siméria, Valparaíso, Vila Felipe, Vila Militar e Vila São José

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Cras Posse

Endereço: Estrada União Indústria, s/n - ao lado do Ciep Gabriela Mistral (CEU da Posse)

Beneficiários das comunidades: Brejal, Posse e Taquaril

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti

Endereço: Estrada União Indústria, 11.860 - próximo ao Terminal Itaipava

Beneficiários das comunidades: Araras, Barra Mansa, Cuiabá, Itaipava, Lajinha, Madame Machado, Manga Larga, Pedro do Rio, Secretário, Vila Leopoldina, Vila Rica

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Cras Corrêas

Endereço: Rua Vigário Correa, 443 (Corrêas)

Beneficiários das comunidades: Águas Lindas, Bairro da Glória, Bonfim, Bonsucesso, Caititu, Castelo São Manoel, Corrêas, Estrada Mineira, Nogueira e Vista Alegre

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Liceu Municipal Carlos Chagas Filho

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 2.053 - Centro

Beneficiários das comunidades: Atílio Marotti, Carangola, Comunidade do Alemão, Comunidade do Neylor, Comunidade São Luiz, Jardim Salvador, Max Manoel Molter, Nova Aliança, Professor João de Deus, Quarteirão Brasileiro, Retiro, Roseiral, Vale do Carangola e Vale dos Esquilos

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Cras Quitandinha

Endereço: Rua Alagoas, s/n - ao lado do Posto de Saúde

Beneficiários das comunidades: Dr. Thouzet, Duques e Quitandinha

Data: 07/03 (sábado)

Horário: 09h às 16h

Local: Cras Independência

Endereço: Rua José Lino Pai, s/n - próximo da UBS Independência

Beneficiários das comunidades: Bairro Mauá, Cremerie, Independência e Taquara