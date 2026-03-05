Recomendação foi encaminhada ao Município - Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2026 22:28

Petrópolis - Após sucessivos atropelamentos com vítimas fatais nas imediações do Terminal Rodoviário Imperatriz Leopoldina, em Petrópolis, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encaminhou recomendação ao município com pedido de providências imediatas para reorganizar o tráfego e ampliar a proteção de quem circula a pé, sobretudo idosos, grupo mais atingido.

No início de 2025, a cidade registrou alta de 43% nos acidentes de trânsito em fevereiro, enquanto dezembro concentrou o maior número de ocorrências. Diante desse cenário, foram encaminhadas orientações à Prefeitura, à Companhia Petropolitana de Trânsito (CPTrans) e à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP).

Entre as providências indicadas estão a instalação imediata de redutores físicos de velocidade ao longo do eixo viário, como lombadas, travessias elevadas, sonorizadores e radares fixos. O documento também propõe reforço da sinalização vertical e horizontal, com ênfase em faixas de pedestres com pintura refletiva e iluminação adequada, além da implantação de semáforos com acionamento manual e tempo de travessia compatível com idosos, crianças e pessoas com deficiência. Outro ponto destacado é a presença ostensiva de agentes de trânsito nos horários de maior circulação, para organizar o fluxo e garantir a passagem segura.

Para o Defensor Público Lucas Nunes, o quadro revela uma omissão que exige resposta imediata.

"Trata-se de um trecho com diversos cruzamentos, sem organização adequada do fluxo e semáforos que permitam o acionamento seguro da travessia. No fim do ano passado, dois idosos morreram no local. O levantamento realizado demonstra que não são episódios isolados, mas uma situação recorrente ao longo dos anos. Há deficiência no planejamento viário, com consequências graves, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Por isso, expedimos recomendação para assegurar o direito à circulação com segurança", afirmou.

A instituição fixou prazo máximo de 60 dias para a adoção de medidas estruturais voltadas à prevenção, monitoramento e transparência. Entre elas estão o mapeamento técnico de pontos críticos, a criação de sistema público de dados abertos com divulgação periódica de indicadores e mapa georreferenciado, além da apresentação de cronograma detalhado das intervenções, com previsão orçamentária e etapas de execução.