Comércio em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 21:52

Petrópolis - Depois de um 2025 marcado por crescimento tímido nas vendas, o comércio entra em 2026 sob expectativa de retomada gradual. A avaliação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), que vê na sinalização de queda da taxa básica de juros um fator determinante para reativar o consumo e destravar o crédito. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o varejo ampliado — que inclui veículos e materiais de construção — cresceu apenas 0,1% em 2025, após avanço de 3,7% em 2024. No varejo restrito, que foca em bens de consumo diário e imediato, a alta foi de 1,6%, também abaixo do ritmo anterior. Para a CDL, o desempenho confirma um ambiente impactado por juros elevados, menor confiança do consumidor e aumento da inadimplência.

Segundo o presidente da entidade, Cláudio Mohammad, o resultado do ano passado não surpreende, mas também não indica fragilidade estrutural do setor. "O comércio atravessou 2025 em um cenário de crédito caro e orçamento familiar mais urgente. Isso naturalmente desacelerou decisões de compra, especialmente de bens de maior valor. Ainda assim, não houve retração significativa, o que demonstra a resiliência do setor", afirma.

A principal variável para 2026, segundo a entidade, é na política monetária. Em janeiro, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15% ao ano, mas indicou possibilidade de início do ciclo de cortes nos próximos meses. Para Cláudio Mohammad, a redução dos juros pode representar um divisor de águas para o varejo.

"A queda da Selic tende a reduzir o custo do crédito e melhorar as condições de financiamento, tanto para o consumidor quanto para o empresário. Se esse movimento se confirmar de forma consistente, 2026 pode ser um ano de recuperação mais firme das vendas, principalmente no varejo ampliado", destaca.

Apesar da desaceleração nas vendas, o mercado de trabalho apresentou desempenho relevante em 2025. A taxa de desemprego encerrou o quarto trimestre em 5,1%, uma das menores da série recente, enquanto a renda média real cresceu 5% no ano. O comércio respondeu por 247 mil das 1,28 milhão de vagas formais abertas no período, segundo o Caged. Em Petrópolis, o setor registrou 40% dos 559 postos de trabalho de saldo positivo no ano.

Na avaliação da CDL Petrópolis, esse conjunto de fatores — emprego em nível elevado, renda maior e perspectiva de juros menores — cria uma base mais favorável para o consumo ao longo de 2026, ainda que o endividamento das famílias continue exigindo cautela.

"O varejista precisa manter uma gestão rigorosa de crédito e atenção ao fluxo de caixa, mas o ambiente tende a se tornar mais estimulante. O comércio é um dos principais motores de geração de emprego e renda no país e, historicamente, reage com rapidez quando as condições macroeconômicas melhoram", avalia o presidente da CDL Petrópolis. Para a entidade, o cenário não é de euforia, mas de expectativa fundamentada. “A confirmação do ciclo de queda dos juros poderá marcar o início de um novo momento para o varejo brasileiro e também para o comércio local, que acompanha de perto os desdobramentos da política econômica nacional”, aponta Cláudio Mohammad.