Dia D contra a dengueFoto: Divulgação/PMP
UBS Retiro
UBS Itamarati
ESF Carangola
ESF Vale do Carangola
UBS Itaipava
ESF Posse
ESF Brejal
ESF Secretário
ESF Comunidade Oswaldo Cruz
Dia D contra a dengue será realizado no próximo sábado em Petrópolis
Quase 100 agentes irão realizar visitas domiciliares
Homem é assassinado no Bingen após briga de trânsito
Acusado foi localizado horas após o crime
Operação termina com ferro-velho fechado e proprietário preso em Itaipava
Ação foi realizada pela Prefeitura e pela Polícia Civil
Petrópolis terá nova estação meteorológica do Inmet
Outra estação meteorológica fica no Pico do Couto
Trio é preso por assaltar mulher com barra de ferro no Centro
Celular e cartão bancário foram levados
Prefeitura e Governo do Estado reabrem núcleo avançado na Defesa Civil
Núcleo foi reaberto na Secretaria de Proteção e Defesa Civil
