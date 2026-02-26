Dia D contra a dengue - Foto: Divulgação/PMP

Dia D contra a dengueFoto: Divulgação/PMP

Publicado 26/02/2026 18:47

Petrópolis - A Prefeitura promove em todo o município, no próximo sábado (28), o Dia D contra a Dengue. Esta será a primeira grande mobilização de 2026 para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, 98 agentes de Combate às Endemias (ACEs) realizarão visitas domiciliares, das 9h às 13h, nos territórios com maior incidência da doença.

“O enfrentamento à dengue exige união e responsabilidade coletiva. O Dia D é um chamado para que a população participe ativamente, abrindo suas casas, eliminando focos e adotando cuidados simples que fazem toda a diferença na proteção da saúde de todos”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Além das visitas domiciliares, haverá ações de panfletagem e orientação em estabelecimentos comerciais, parques e nos terminais rodoviários do Centro, Bingen e Itamarati. Nove unidades de saúde estarão oferecendo a vacina contra a dengue, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também serão realizadas ações educativas em escolas e um carro de som vai percorrer a região central e os distritos, reforçando as orientações à população.

“A prevenção é a principal arma contra a dengue. Estamos intensificando as ações neste Dia D para conscientizar, orientar e ampliar o acesso à vacina, especialmente para o público-alvo. A participação da população é fundamental para reduzir os casos e evitar complicações”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Aloísio Barbosa.

Confira as unidades de saúde que vão oferecer a vacina contra a dengue:

Centro de Saúde Coletiva

UBS Retiro

UBS Itamarati

ESF Carangola

ESF Vale do Carangola

UBS Itaipava

ESF Posse

ESF Brejal

ESF Secretário

ESF Comunidade Oswaldo Cruz