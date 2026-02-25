Operação em ItaipavaFoto: Divulgação/PMP
Operação termina com ferro-velho fechado e proprietário preso em Itaipava
Ação foi realizada pela Prefeitura e pela Polícia Civil
Petrópolis terá nova estação meteorológica do Inmet
Outra estação meteorológica fica no Pico do Couto
Trio é preso por assaltar mulher com barra de ferro no Centro
Celular e cartão bancário foram levados
Prefeitura e Governo do Estado reabrem núcleo avançado na Defesa Civil
Núcleo foi reaberto na Secretaria de Proteção e Defesa Civil
Estrada que liga Petrópolis a Teresópolis é interditada por afundamento em via
Trecho foi fechado na manhã desta segunda-feira
Firjan e Faperj realizam workshop em Petrópolis para orientar indústrias sobre edital de inovação
Interessados devem fazer inscrição prévia; as vagas são limitadas
