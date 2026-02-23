Prisão foi feita pela Polícia CivilFoto: PCERJ
Homem que estuprou sobrinha de 13 anos é preso em Petrópolis
Crime ocorreu em 2022
Petrópolis - Um homem de 58 anos condenado por estupro foi preso em Petrópolis pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o criminoso praticou o crime contra sua própria sobrinha em 2022, época em que a vítima tinha 13 anos.
De acordo com as investigações, seu tio passou a mão em suas partes íntimas.Quando a vítima ficou sabendo sabendo que ele fez a mesma coisa com sua amiga, também menor, as duas tiveram a coragem de denunciar o abuso sexual.
A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual.
