Prisão foi feita pela Polícia CivilFoto: PCERJ

Publicado 23/02/2026 18:45

Petrópolis - Um homem de 58 anos condenado por estupro foi preso em Petrópolis pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o criminoso praticou o crime contra sua própria sobrinha em 2022, época em que a vítima tinha 13 anos.

De acordo com as investigações, seu tio passou a mão em suas partes íntimas.Quando a vítima ficou sabendo sabendo que ele fez a mesma coisa com sua amiga, também menor, as duas tiveram a coragem de denunciar o abuso sexual.

A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual.