Produtos furtados no estabelecimento - Foto: Divulgação/26º BPM

Produtos furtados no estabelecimentoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 20/02/2026 12:50

Petrópolis - Na madrugada desta sexta-feira (20), um homem foi preso após furtar mais de R$ 3 mil de uma farmácia na Avenida Barão do Rio Branco, no Retiro. O indivíduo foi encontrado a aproximadamente 300 metros do estabelecimento, escondido atrás de um veículo, ainda com os produtos furtados.

Segundo a PM, no local, foi constatado arrombamento de uma porta de vidro e no caixa da farmácia, que fica em um posto de combustíveis. Além disso, diversos produtos estavam espalhados pelo chão. Com o homem, foram encontrados itens como suplementos alimentares, bebidas energéticas, eletrônicos, chocolates, produtos de higiene e um celular.

No momento da prisão, o homem apresentou resistência à abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas.



O acusado foi conduzido à 105ª DP, onde assumiu a autoria do crime e permaneceu preso pelo delito de furto qualificado.