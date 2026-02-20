Produtos furtados no estabelecimentoFoto: Divulgação/26º BPM
O acusado foi conduzido à 105ª DP, onde assumiu a autoria do crime e permaneceu preso pelo delito de furto qualificado.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Produtos furtados no estabelecimentoFoto: Divulgação/26º BPM
PM prende homem que furtou mais de R$ 3 mil em farmácia no Retiro
Indivíduo foi localizado a 300 metros do local do crime
Moto adulterada é apreendida pela PRF no Quitandinha
Agentes apreenderam o veículo durante uma blitz
Corpo de Bombeiros resgata cão ilhado em cachoeira no Itamarati
Ação durou cerca de uma hora
Homem morre após cair de laje no Itamarati
Vítima trabalhava em obra no momento do acidente
Faetec Cascatinha abre 40 vagas para curso de padeiro e 265 para outras áreas
Matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade entre quinta e sábado
Defesa Civil registra quatro ocorrências após chuva desta quarta-feira em Petrópolis
Quedas de árvores interditaram vias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.