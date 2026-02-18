Publicado 18/02/2026 22:32

Petrópolis - Um homem caiu de uma laje e morreu enquanto trabalhava em uma obra na Rua Bernardo Proença, no Itamarati, nesta quarta-feira (18). O indivíduo ainda teria batido a cabeça no corrimão da escada após a queda.

A Polícia Militar informou que equipes do Samu foram ao local e prestaram atendimento, porém a vítima não resistiu e o óbito foi constatado. O corpo do homem foi removido pelo Corpo de Bombeiros.



O caso está sendo investigado pela 105ª DP.