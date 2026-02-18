O caso está sendo investigado pela 105ª DP.
Homem morre após cair de laje no Itamarati
Vítima trabalhava em obra no momento do acidente
Faetec Cascatinha abre 40 vagas para curso de padeiro e 265 para outras áreas
Matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade entre quinta e sábado
Defesa Civil registra quatro ocorrências após chuva desta quarta-feira em Petrópolis
Quedas de árvores interditaram vias
Cordão do Bola Preta e Renato da Rocinha são atrações do Folia Imperial nesta segunda-feira
Palácio de Cristal e Praça da Águia são os principais pontos de festa
Empresas de Petrópolis que reduzirem jornadas de trabalho para colaboradores serão reconhecidas
Selo Municipal de Inovação Trabalhista será prêmio para as empresas, além de prioridade em contratações com a Prefeitura
Bruna Louise se apresenta em março no Teatro Imperial com o show 'Meus 15 Anos'
Show faz parte da turnê inédita que celebra 15 anos da humorista nos palcos
