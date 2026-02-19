Resgate de cachorro em cachoeira - Foto: Divulgação/CBMERJ

Resgate de cachorro em cachoeiraFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 19/02/2026 17:10

Petrópolis - Um cachorro que ficou ilhado na queda d’água da Cascata do Itamaraty, no Itamarati, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A ação aconteceu durante a quarta-feira (18) e foi realizada por volta das 18h30 pelo 15º GBM e pelo Grupo de Operações Especiais (GOESP).

A operação complexa exigiu estratégia, precisão e técnica dos militares. Métodos de ancoragem, de progressão em correnteza com uso de cordas, escadas e outros materiais foram empregados.

Depois de cerca de uma hora, o cão foi salvo e levado à margem, preso ao corpo de um dos bombeiros. O animal, que é macho, cego e surdo, foi entregue à sua tutora sem ferimentos.