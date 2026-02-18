Publicado 18/02/2026 22:09

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis registrou quatro ocorrências em razão da chuva que atingiu Petrópolis na tarde desta quarta-feira (18). De acordo com o órgão, nenhuma situação grave foi contabilizada, sendo identificadas quedas de árvores, queda de muro e afundamento de via, além de pontos de alagamento em algumas áreas da cidade.

A região do Independência apresentou o maior acumulado de chuva no período. Como medida preventiva, o ponto de apoio instalado na E.M. Alto Independência foi aberto para atendimento à população.

No trânsito, há interdições e alterações provocadas pelos impactos do temporal. A Rua Bernardo Proença, em Cascatinha, está interditada próximo à descida de acesso à Pedro Elmer, o que levou à modificação do itinerário da linha 330 – Terminal Corrêas via Pedro Elmer, que passou a operar com o trajeto da linha 300. Já a Estrada do Carangola funciona em meia pista devido à queda de uma árvore.

Outra ocorrência foi registrada na Rua Caminho da Ladeira, no Boa Vista, onde a queda de um muro impactou a circulação do transporte público. A linha 332 – Alto Boa Vista, operada pela Cidade das Hortênsias, está atendendo apenas até a Rua Cândido Borsato.