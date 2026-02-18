Defesa Civil registra quatro ocorrências após chuva desta quarta-feira em Petrópolis
Quedas de árvores interditaram vias
Cordão do Bola Preta e Renato da Rocinha são atrações do Folia Imperial nesta segunda-feira
Palácio de Cristal e Praça da Águia são os principais pontos de festa
Empresas de Petrópolis que reduzirem jornadas de trabalho para colaboradores serão reconhecidas
Selo Municipal de Inovação Trabalhista será prêmio para as empresas, além de prioridade em contratações com a Prefeitura
Bruna Louise se apresenta em março no Teatro Imperial com o show 'Meus 15 Anos'
Show faz parte da turnê inédita que celebra 15 anos da humorista nos palcos
Justiça decreta falência das empresas Cascatinha e Petro Ita
Viações já não operavam no transporte público petropolitano
Homem é preso por tráfico de drogas no Vila Rica, em Itaipava
Drogas foram encontradas escondidas em arbustos
