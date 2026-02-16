Câmara Municipal de Petrópolis - Foto: CMP

Publicado 16/02/2026 18:43

Petrópolis - Petrópolis está seguindo a discussão nacional sobre a redução da jornada de trabalho. No Congresso Nacional, tramita projeto proibindo a escala de seis dias trabalhados por um de descanso. Em Petrópolis, empresas que investirem em jornadas de trabalho menos cansativas e, portanto, que propiciem mais qualidade de vida aos funcionários, serão premiadas com o Selo Municipal de Inovação Trabalhista.

Além do reconhecimento, o projeto de lei, de autoria do vereador Thiago Damaceno, prevê que essas empresas também terão prioridade em contratações com a Prefeitura de Petrópolis.

"As relações de trabalho mudaram muito com o avanço da tecnologia e das redes sociais. Hoje há várias formas de alterar a rotina de trabalho e garantir um ambiente mais saudável, menos cansativo, que garanta a qualidade de vida do trabalhador, com reflexos inclusive na produtividade dos funcionários. Esse é o principal objetivo do projeto. Estudos comprovam que o rendimento do trabalho aumenta sensivelmente se os trabalhadores estiverem bem preparados para suas funções", disse.

