Petrópolis tem alta procura para o feriadão de CarnavalFoto: Ana Kutter

Publicado 13/02/2026 17:01

Petrópolis - Petropolitanos e turistas poderão aproveitar um Carnaval de tempo firme e temperaturas elevadas em Petrópolis. A previsão indica máximas de até 29ºC e baixo índice pluviométrico, cenário que deve se manter ao longo do feriado, favorecendo atividades ao ar livre e a circulação pela cidade.

De acordo com o Sindicato de Turismo de Petrópolis (SindTurismo), a rede de hospedagem registra procura elevada, com hotéis e pousadas operando, em média, com 85% de ocupação. A maior parte dos visitantes é do Rio de Janeiro, seguida por turistas de Minas Gerais e São Paulo, perfil que tradicionalmente busca Petrópolis como refúgio durante o Carnaval.

Segundo o presidente do SindTurismo, Germano Valente, o feriado atrai um público voltado ao descanso e ao lazer em ritmo mais tranquilo. “O visitante que escolhe Petrópolis no Carnaval procura desacelerar, aproveitar áreas verdes, trilhas, cachoeiras, além de uma programação que permita descansar, longe da agitação dos grandes centros”, afirma.

Germano Valente destaca ainda que a cidade conta com uma rede hoteleira diversificada e preparada para atender diferentes perfis de visitantes. “Petrópolis oferece opções de hospedagem que vão do Centro Histórico à Posse, passando por Secretário, Vale das Videiras e Brejal. São regiões que concentram hotéis e pousadas com estrutura e serviços adequados para quem deseja permanecer na cidade e aproveitar o feriado com conforto”, explica.

A programação do Carnaval neste ano também se apresenta como uma oportunidade para os próprios moradores de Petrópolis desfrutarem da cidade. Com temperaturas mais altas e tempo seco, o período favorece visitas a atrativos naturais, roteiros gastronômicos e a participação em atividades culturais espalhadas por diferentes bairros e distritos.

Neste período, petropolitanos e turistas poderão também visitar pontos turísticos que seguem abertos durante o Carnaval, como o Museu Imperial, Palácio de Cristal, que concentra parte da programação cultural do período, o Museu Casa de Santos Dumont, a Catedral São Pedro de Alcântara, além do Centro Cultural Sesc Quitandinha, que oferece atividades culturais e programação voltada a diferentes públicos, e do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, opção para quem busca contato com a natureza e áreas abertas durante o feriado.