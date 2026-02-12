Reunião realizada nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Reunião realizada nesta quinta-feiraFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 17:26

Petrópolis - Entidades que compõe representação do trade turístico conquistaram nesta quinta-feira (12) um passo importante para o setor no Carnaval: a abertura do Museu Imperial como acontece tradicionalmente. O anúncio de que o principal espaço cultura e turístico ficaria fechado mobilizou entidades como Petrópolis Convention & Visitors Bureau, MercoSerra, Sindicato de Hospedagem e Alimentos, Associação de Guias de Turismo de Petrópolis e as secretaria de Turismo e de Cultura, além do Conselho Municipal de Turismo, para que a decisão fosse revertida. Uma reunião, alinhada pelo Comtur na manhã desta quinta, com representantes das entidades e da prefeitura junto ao diretor do Museu Imperial, Mauricio Ferreira, selou o compromisso de manter as portas do Palácio abertas.

Para o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros, a decisão representa uma vitória coletiva do turismo local. “O Museu Imperial é um dos grandes pilares da experiência turística de Petrópolis, especialmente em períodos de alta visitação como o Carnaval. Manter o equipamento aberto é fundamental tanto para o visitante quanto para a economia da cidade”, destacou enfatizando o empenho do Museu para a sua abertura e a garantia da prefeitura para protocolos de segurança que darão ao espaço a tranquilidade necessária, uma preocupação não apenas do espaço cultural, mas também de todo o trade que enfatiza a importância da preservação do patrimônio cultural.

Segundo ele, a mobilização das entidades e a receptividade do Museu com o pleito demonstra a importância do diálogo permanente entre os setores cultural, turístico e institucional. “O funcionamento do Museu durante o Carnaval garante previsibilidade ao trade, valoriza o destino e respeita a expectativa de quem escolhe Petrópolis como roteiro”, completou Fabiano Barros.

O Museu Imperial – que recebe média de mais de 350 mil pessoas - é o principal atrativo cultural da cidade e um dos museus mais visitados do país, exercendo papel estratégico na cadeia do turismo local. Sua abertura durante o feriado reforça Petrópolis como destino preparado para receber visitantes, preservando sua história, movimentando serviços e fortalecendo a imagem da cidade no cenário turístico nacional.