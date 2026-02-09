São Gonçalo lidera casosFoto: Enel
Petrópolis é o 7º município do RJ com mais ocorrências envolvendo pipas e rede elétrica
Números abrangem 66 municípios da área de concessão da Enel
Petrópolis é o 7º município do RJ com mais ocorrências envolvendo pipas e rede elétrica
Números abrangem 66 municípios da área de concessão da Enel
HNSP alerta população sobre golpes aplicados em nome da instituição
Criminosos usam contatos falsos e pedidos de pagamento ou dados pessoais para enganar pacientes e familiares
Prefeitura recebe quase 550 equipamentos doados para a Assistência Social
Doações foram feitas pelo Projeto INcluir e pela OceanPact
PM apreende adolescente e prende homem por tráfico no Quitandinha; cargas de drogas são apreendidas
Ação foi realizada na Rua Espírito Santo
Viaturas do 26º BPM passam a contar com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos
Cada viatura recebeu três câmeras inteligentes
Palácio de Cristal recebe 30 casais para o Casamento Comunitário
Iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e Defensoria Pública, além de instituições parceiras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.