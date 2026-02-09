São Gonçalo lidera casos - Foto: Enel

Publicado 09/02/2026 16:00

Petrópolis - A brincadeira de soltar pipas segue sendo um desafio para a segurança da rede elétrica no estado do Rio de Janeiro. Em 2025, a Enel Rio registrou 1.881 ocorrências envolvendo pipas, número que representa um aumento de 8% em relação a 2024. As incidências resultaram em impactos diretos no fornecimento de energia para a população: somente no ano passado, cerca de 286 mil clientes tiveram o serviço afetado por esse tipo de ocorrência.

Dentro desse cenário, Petrópolis chama atenção ao figurar como o 7º município com maior número de registros entre os 66 atendidos pela concessionária no estado. O dado coloca a cidade da Região Serrana à frente de municípios de grande porte, como Niterói, Angra dos Reis e Maricá, e reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente durante períodos de maior incidência.

De acordo com a Enel Rio, os meses de janeiro, fevereiro e julho, que coincidem com as férias escolares, concentram os maiores índices desse tipo de chamado. Em 2025, esses três meses foram responsáveis por 31,3% de todas as ocorrências relacionadas a pipas em contato com a rede elétrica.

No ranking estadual, São Gonçalo lidera com 436 registros em 2025, seguido por Magé, com 390, e Campos dos Goytacazes, com 229 ocorrências. Petrópolis aparece na sétima colocação, integrando a lista das dez cidades mais afetadas por esse tipo de situação.

A concessionária alerta que o contato de pipas com fios de energia pode causar desde interrupções no fornecimento até acidentes graves, incluindo risco de choque elétrico. A orientação é que a brincadeira seja realizada apenas em locais abertos, longe da rede elétrica, e que nunca se tente resgatar pipas presas em fios ou postes.