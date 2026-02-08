Drogas apreendidas pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 08/02/2026 20:56

Petrópolis - Na tarde deste domingo (08), a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos e apreendeu um adolescente de 16 por tráfico de drogas no Quitandinha. Ao todo, nove cargas de drogas foram apreendidas na Rua Espírito Santo, na localidade conhecida como “Casinhas”

As equipes realizaram um cerco em um local já conhecido como ponta de venda de drogas. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos tentaram fugir em direção à mata, mas foram alcançados e detidos.

Na ação, foram apreendidas nove cargas de drogas, totalizando 139 pinos de cocaína (528g), 158 pequenos tabletes de maconha (405g), 59 pedras de crack (177g) e 30 tiras de skank (204g), além de R$ 82,00 em espécie, um caderno com anotações do tráfico e um aparelho celular.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP, onde o homem foi preso e o menor apreendido.