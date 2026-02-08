Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM
PM apreende adolescente e prende homem por tráfico no Quitandinha; cargas de drogas são apreendidas
Ação foi realizada na Rua Espírito Santo
PM apreende adolescente e prende homem por tráfico no Quitandinha; cargas de drogas são apreendidas
Ação foi realizada na Rua Espírito Santo
Viaturas do 26º BPM passam a contar com câmeras de reconhecimento facial e de placas de veículos
Cada viatura recebeu três câmeras inteligentes
Palácio de Cristal recebe 30 casais para o Casamento Comunitário
Iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e Defensoria Pública, além de instituições parceiras
Feira Cores e Sabores, no Vale das Videiras, terá edição especial de Carnaval
Evento gratuito vai reunir mais de 15 expositores locais e programação cultural em meio à natureza
Douglas Pequenino representa Petrópolis neste sábado em luta no Portuários Stadium
Duelo será contra Jotapê Azevedo
Murilo Couto irá se apresentar no Teatro Imperial em março
Humorista apresenta o espetáculo "Um show sobre casamento" e fala de forma divertida sobre a vida de casado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.