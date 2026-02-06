Douglas PequeninoFoto: Arquivo Pessoal
Douglas Pequenino representa Petrópolis neste sábado em luta no Portuários Stadium
Duelo será contra Jotapê Azevedo
Murilo Couto irá se apresentar no Teatro Imperial em março
Humorista apresenta o espetáculo "Um show sobre casamento" e fala de forma divertida sobre a vida de casado
Taruíra puxa a folia e embala o Carnaval do Vilarejo em Itaipava
Evento gratuito reúne o tradicional baile do Taruíra, atrações circenses e o Carnavau Au Au ao longo de quatro dias
Prefeitura abre cadastro para a primeira etapa de castração de cães e gatos de 2026
Serão disponibilizadas 1.200 vagas
PRF intercepta grupo com mais de 350 produtos furtados em lojas de Petrópolis na BR-040
Mercadorias incluíam cosméticos, alimentos, brinquedos e itens de papelaria, que seriam revendidos pelo grupo
Meia Maratona de Petrópolis 2026 já tem data confirmada
Evento abre inscrições em fevereiro e reforça a cidade como referência nacional no turismo esportivo
