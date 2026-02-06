Douglas Pequenino - Foto: Arquivo Pessoal

Douglas PequeninoFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 06/02/2026 21:46

Petrópolis - O atleta petropolitano Douglas Pequenino, da Fight Corner Petrópolis, irá entrar no ringue neste sábado (7), às 16h, para enfrentar Jotapê Azevedo, da Steel Team. A luta é uma das principais atrações do Portuários Stadium, primeiro estádio de muay thai do Brasil.

“A expectativa está boa para essa luta. Venho de uma sequência positiva de sete lutas, com cinco vitórias por nocaute e um empate no último ano. Fizemos um camp forte, aprimorando o jogo e vamos em busca de mais um nocaute”, afirma Pequenino.

Com confiança em seu potencial e na preparação para o duelo, o lutador petropolitano também irá enfrentar um adversário qualificado, já que Jotapê foi eleito o melhor atleta masculino na temporada 2025.