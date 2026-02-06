Douglas PequeninoFoto: Arquivo Pessoal

Petrópolis - O atleta petropolitano Douglas Pequenino, da Fight Corner Petrópolis, irá entrar no ringue neste sábado (7), às 16h, para enfrentar Jotapê Azevedo, da Steel Team. A luta é uma das principais atrações do Portuários Stadium, primeiro estádio de muay thai do Brasil.
“A expectativa está boa para essa luta. Venho de uma sequência positiva de sete lutas, com cinco vitórias por nocaute e um empate no último ano. Fizemos um camp forte, aprimorando o jogo e vamos em busca de mais um nocaute”, afirma Pequenino.
Com confiança em seu potencial e na preparação para o duelo, o lutador petropolitano também irá enfrentar um adversário qualificado, já que Jotapê foi eleito o melhor atleta masculino na temporada 2025.
O evento será transmitido de forma gratuita no canal do Portuários Stadium no YouTube.