Material apreendido com o grupo - Foto: Divulgação/PRF

Material apreendido com o grupoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 06/02/2026 16:49

Petrópolis - Na tarde desta quinta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um grupo criminoso suspeito de furtar lojas de departamentos em Petrópolis. A abordagem aconteceu na Rodovia Washington Luís (BR-040), no trecho de Duque de Caxias.

Durante uma fiscalização de rotina, os agentes abordaram um veículo ocupado por cinco pessoas, sendo um motorista e quatro passageiros. Ao realizarem a inspeção veicular, os policiais encontraram diversas sacolas de lojas de departamentos contendo uma grande quantidade de mercadorias.

No total, foram apreendidos 113 produtos cosméticos, 124 itens alimentícios, 93 brinquedos, 11 produtos de papelaria, seis materiais de limpeza e três embalagens com utensílios de cozinha.

Questionados sobre a procedência dos itens, os passageiros confessaram que os produtos haviam sido furtados e seriam revendidos posteriormente. A PRF entrou em contato com o estabelecimento localizado em Petrópolis, que confirmou a subtração das mercadorias.

A ocorrência foi encaminhada para a 60ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias, onde o caso foi registrado.