Wesley BarretoFoto: CMP
Wesley Barreto é o novo secretário de Assistência Social
Vereador assume a secretaria
Petrópolis - Wesley Barreto é o novo secretário de Assistência Social de Petrópolis. Ele aceitou o convite feito pelo prefeito Hingo Hammes e substitui Adriana Kreischer, que estava no cargo desde o início de 2025. Ela vai permanecer na pasta, agora como diretora de Proteção Social Especial.
Vereador em primeiro mandato, Wesley Barreto Gomes da Costa tem 33 anos e estava na vice-presidência da Comissão de Educação, Assistência Social e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal, além de comandar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a principal da Casa Legislativa.
A Secretaria de Assistência Social é responsável por formular, coordenar e articular políticas de assistência básica e especial. A pasta conta com 11 unidades de Centro de Referência de Assistência Social (Cras), duas unidades de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), três casas de Acolhida, o Centro Pop, o Núcleo de Integração Social (NIS), o Núcleo de Atendimento Psicológico Especializado Infanto-Juvenil (Nape-IJ) além de manter ações e programas como abordagens e acolhimento de pessoas em situação de rua, inscrição e atualização de CadÚnico (porta de entrada de benefícios sociais), Criança Feliz, Família Acolhedora, Cesta Cheia Família Feliz, entre outros.
