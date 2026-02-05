Hugo Leal esteve com Alexandre Padilha - Foto: Divulgação

Hugo Leal esteve com Alexandre PadilhaFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 14:43

Petrópolis - O deputado federal Hugo Leal (PSD) intensificou, junto ao Ministério da Saúde, as articulações para a ampliação do Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Petrópolis, com a criação de 60 novos leitos e 11 salas cirúrgicas. A unidade é hoje o maior hospital público da Região Serrana e concentra atendimentos de média e alta complexidade.

Somente em 2025, Hugo Leal destinou mais de R$ 8 milhões para a área da Saúde no município. Para 2026, já estão liberados R$ 600 mil para a ampliação da oncologia no Sistema Único de Saúde (SUS), com reforço aos serviços do Centro de Tratamento Oncológico (CTO).

O parlamentar, que reside em Petrópolis, tem como uma de suas prioridades reduzir a judicialização por leitos clínicos e acelerar a fila de cirurgias, hoje frequentemente alvo de ações judiciais. O projeto de ampliação do HAC já foi protocolado e está em tramitação no Ministério da Saúde.

O andamento da proposta será um dos principais temas da reunião prevista entre Hugo Leal e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no fim de fevereiro.

"Estamos falando de dignidade no atendimento, de menos sofrimento para quem espera por um leito ou por uma cirurgia. Ampliar o Hospital Alcides Carneiro é garantir mais agilidade, mais cuidado e mais respeito às famílias de Petrópolis e de toda a região. Saúde pública forte salva vidas e precisa ser tratada como prioridade absoluta", afirmou o deputado.

A ampliação do HAC é considerada estratégica para desafogar a rede pública regional e fortalecer o atendimento hospitalar em Petrópolis, especialmente em áreas de alta demanda, como cirurgias eletivas, internações clínicas e tratamento oncológico.