Hugo Leal esteve com Alexandre PadilhaFoto: Divulgação
Ampliação do HAC é prioridade na agenda de Hugo Leal junto ao Ministério da Saúde
Unidade pode receber 60 novos leitos e 11 salas cirúrgicos
Ampliação do HAC é prioridade na agenda de Hugo Leal junto ao Ministério da Saúde
Unidade pode receber 60 novos leitos e 11 salas cirúrgicos
Itaipava receberá atendimento móvel da Enel às sextas-feiras em fevereiro
Atendimento será no Hortomercado Municipal
Líder do tráfico de drogas no Vale do Carangola é preso em Araras
Indivíduo tem 10 anotações criminais
Beija-Flor leva espetáculo a Petrópolis em baile que criou o primeiro evento de cores do Carnaval brasileiro
Evento será no próximo sábado
Dois jovens são presos e grande quantidade de drogas é apreendida no Duarte da Silveira
Ação ocorreu após informações sobre a atuação de uma facção criminosa no local
Volta às aulas da rede municipal de ensino acontece nesta quarta-feira em Petrópolis
Mais de 37 mil estudantes retornarão às salas de aula em 190 unidades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.