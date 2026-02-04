Petrópolis - No mês de fevereiro, a Enel Distribuição Rio leva o atendimento móvel a Petrópolis. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer o mesmo atendimento das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.
A van estará na Estrada União e Indústria, nº 9.726, no Hortomercado Municipal, todas as sextas-feiras do mês.
Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora, aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).
