Serra de Petrópolis - Foto: Divulgação

Serra de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 17:18

Petrópolis - Após a investigação de dois assaltos registrados no dia 24 de janeiro, na BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, o deputado estadual Sergio Fernandes (PSD) firmou diálogo direto com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os órgãos responsáveis pelo trecho para reforçar o policiamento e ampliar ações de controle e segurança nas entradas da cidade.

Os crimes ocorreram no sentido Juiz de Fora e estão sendo investigados pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 105ª Delegacia de Polícia (Petrópolis). Em um dos casos, uma família que retornava de Cabo Frio foi abordada por um veículo ocupado por quatro homens armados, além de um motociclista também armado, na altura do km 13, em Duque de Caxias. Segundo o relato das vítimas, os criminosos fecharam o carro, renderam a família e levaram o veículo, além de celulares, relógios e alianças, exigindo inclusive as senhas dos aparelhos.

Após o primeiro roubo, os mesmos criminosos teriam praticado um segundo assalto mais adiante, levando um Jeep Compass. Os dois casos ocorreram na subida da Serra de Petrópolis, um dos principais acessos à Região Serrana do Rio.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que tomou conhecimento das ocorrências no mesmo dia, repassou as informações às equipes de serviço e realizou patrulhamento no sentido Duque de Caxias na tentativa de localizar os veículos roubados e os suspeitos. A dinâmica dos crimes e a investigação seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

Diante da repercussão dos casos, Sergio Fernandes afirmou que iniciou tratativas para ampliar a presença policial no trecho. Segundo o deputado, o objetivo é articular, junto à Polícia Militar, o reforço do policiamento ostensivo nas entradas da cidade, além de discutir com a PRF ações específicas de controle e segurança viária na subida da serra, área estratégica de acesso ao município.

“O crime organizado que tanto enfrentamos na capital não pode avançar para a Região Serrana. Petrópolis precisa de uma resposta firme para que esse tipo de ocorrência não se repita”, afirmou o parlamentar. Ele destacou ainda que a busca por soluções envolve diálogo com diferentes forças de segurança e com os órgãos responsáveis pela rodovia, para definir medidas que ampliem a sensação de segurança para quem utiliza o trecho.

Petrópolis é uma das principais cidades turísticas do estado do Rio de Janeiro, recebendo visitantes ao longo de todo o ano. Para o deputado, ações de reforço no policiamento e de controle nas rodovias têm como objetivo não apenas coibir a atuação criminosa, mas também garantir tranquilidade aos moradores e aos turistas que circulam pela cidade e pela Região Serrana.

As investigações seguem em andamento.