Mês do Perdão na Biblioteca Municipal

Publicado 02/02/2026 15:58

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, promove mais uma edição do Mês do Perdão para devolução de livros retirados e não devolvidos à Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. A ação se repete em 2026 e acontece entre os dias 2 de fevereiro, próxima segunda-feira, e 21 de março, totalizando 30 dias úteis para que os leitores regularizem sua situação sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão.

Mês do Perdão: Biblioteca Municipal abre novo período para devolução de livros em atraso

Campanha acontece entre 2 de fevereiro e 24 de março e permite a devolução sem penalidades

A Prefeitura promove mais uma edição do Mês do Perdão para devolução de livros retirados e não devolvidos à Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. A ação acontece entre os dias 2 de fevereiro e 21 de março. Serão 30 dias úteis para que os leitores regularizem a situação sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão.

A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a retomada do vínculo da população com a Biblioteca, além de permitir que os exemplares em atraso retornem ao acervo e voltem a circular entre os leitores. “Essa é uma oportunidade para que as pessoas devolvam os livros com tranquilidade e voltem a frequentar a Biblioteca. Quando os exemplares retornam, ampliamos o acesso ao acervo e fortalecemos o hábito da leitura na cidade”, destacou a coordenadora da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral.

O prefeito Hingo Hammes ressaltou o caráter educativo e cultural da campanha. “A Biblioteca Municipal é um patrimônio de Petrópolis e essa ação tem um papel fundamental ao aproximar novamente os leitores desse espaço tão importante. Queremos estimular o uso da Biblioteca, garantir que os livros circulem e reforçar o acesso democrático à leitura”, afirmou.

Para o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato, a campanha também reforça o compromisso do município com a formação cultural da população. “Estimular a leitura é investir em educação, cidadania e cultura. A Biblioteca Gabriela Mistral é um equipamento histórico e essencial, especialmente para estudantes, pesquisadores e leitores em geral. Nosso desejo é ver esse espaço cada vez mais vivo e frequentado”, destacou.

A Biblioteca Municipal Gabriela Mistral funciona no Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), no Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com quase 150 anos de história, a Biblioteca guarda um acervo relevante, incluindo documentos históricos de grande importância para Petrópolis.