Campanha no HAC
Hospital Alcides Carneiro promove semana especial de atividades voltadas ao cuidado com a saúde mental dos profissionais
Ação faz parte do Janeiro Branco
Acalanto: projeto usa a palhaçaria como auxílio para a recuperação de pacientes em unidades de saúde de Petrópolis
Iniciativa promoverá intervenções com pacientes, familiares e profissionais de saúde, levando muito riso, alegria e afeto para ambientes hospitalares
Calendário de feriados prolongados em 2026 impulsiona expectativa do setor de turismo em Petrópolis
SindTurismo destaca oportunidades para hospedagem e alimentação ao longo do ano
Hingo Hammes se reúne com secretário nacional de Defesa Civil para tratar de intervenções no Ingá, na Posse
Reunião foi realizada em Brasília
CTI do Hospital Municipal Dr. Nelson Sá Earp passa a contar com novos monitores multiparâmetro
Monitores foram instalados na CTI e na UI
