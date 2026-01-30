Campanha no HAC - Foto: Divulgação/PMP

Campanha no HACFoto: Divulgação/PMP

Publicado 30/01/2026 23:17

Petrópolis - Funcionários do Hospital Alcides Carneiro (HAC) participaram, esta semana, de atividades voltadas ao cuidado com a saúde mental. As ações fazem parte da Campanha Janeiro Branco e têm como objetivo acolher a equipe que, muitas vezes, no compromisso diário de salvar vidas, enfrenta situações de estresse físico e emocional. Ao longo da programação, foram oferecidas atividades de bem-estar, relaxamento, convivência e troca de experiências entre os profissionais.

Para o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com quem está na linha de frente da saúde. “Cuidar da saúde mental dos nossos profissionais é fundamental. São pessoas que lidam diariamente com desafios intensos e precisam ser acolhidas, valorizadas e cuidadas”, destacou o prefeito.

A Campanha Janeiro Branco é um movimento de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental. Ao longo da semana, cerca de 500 pessoas, entre colaboradores, estudantes e pacientes, participaram das ações, que contaram com o apoio da Comdep e das secretarias de Esporte e Meio Ambiente. A equipe do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) realizou o acolhimento e disponibilizou um espaço de escuta para os funcionários, com atendimento psicológico. Também foram promovidas atividades de alongamento, dança, meditação, ginástica laboral, oficina de plantio de mudas, entre outras.

“Quando cuidamos da saúde mental dos profissionais, estamos investindo em um atendimento mais humano e eficiente. Essas ações ajudam a reduzir o estresse, fortalecem os vínculos e mostram que o servidor é prioridade”, explicou o secretário de Sáude, Dr. Aloisio Barbosa.