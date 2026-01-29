Monitor multiparâmetro instalado no HMNSE - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 29/01/2026 18:38

Petrópolis - O Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp (HMNSE) recebeu esta semana 18 novos monitores multiparâmetro, equipamento que realiza em tempo real uma leitura completa dos sinais vitais dos pacientes internados. Os equipamentos permitem que a equipe médica visualize instantaneamente dados como frequência cardíaca (ECG), saturação de oxigênio (SpO2), pressão arterial (NIBP), frequência respiratória e temperatura. Além do CTI, os novos monitores também foram instalados na Unidade Intensiva (UI).

“Estamos trabalhando para modernizar a rede municipal de saúde. A chegada desses equipamentos representa mais um passo no nosso compromisso de oferecer uma estrutura digna e tecnológica para os petropolitanos”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Os novos monitores são equipados ainda com sistema de alarme que alerta sobre alterações súbitas ou perigosas nos sinais do paciente, permitindo intervenções rápidas. Eles ajudam a avaliar se o tratamento (como medicação ou oxigenação) está sendo eficaz ou se o quadro clínico do paciente está sendo agravado.

“A precisão desses novos monitores é fundamental dentro de uma unidade de terapia intensiva. Eles oferecem à nossa equipe técnica uma leitura muito mais detalhada e ágil, garantindo que qualquer intercorrência seja detectada no exato momento em que ocorre”, explicou o secretário de saúde, Dr. Aloisio Barbosa.