Monitor multiparâmetro instalado no HMNSEFoto: Divulgação/PMP
CTI do Hospital Municipal Dr. Nelson Sá Earp passa a contar com novos monitores multiparâmetro
Monitores foram instalados na CTI e na UI
Câmara Municipal de Petrópolis tem concurso público anunciado para 2026
Último concurso foi realizado em 2010
Prefeitura promove demolição de construções em terreno destinado a projetos habitacionais na Estrada da Saudade
Local já havia sido invadido meses atrás
Carro roubado recuperado após perseguição policial no Castelo é devolvido ao proprietário
Policial ficou ferido após ser atropelado durante a fuga
Jovem é preso por tráfico de drogas no Floresta
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Interdição da Barão do Rio Branco impacta 21 linhas de ônibus
Congestionamentos resultam em atrasos superiores a 30 minutos por viagem
