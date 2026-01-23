Mão dupla precisou ser feita na Av. Barão do Rio Branco - Foto: Reprodução

Mão dupla precisou ser feita na Av. Barão do Rio BrancoFoto: Reprodução

Publicado 23/01/2026 19:55

Petrópolis - A Avenida Barão do Rio Branco, no Retiro, está operando em mão dupla, no trecho entre a entrada do Quarteirão Brasileiro e o acesso ao Atílio Marotti. A alteração segue até sábado (24), à meia-noite, por conta de atividades na empresa Andritz.

Durante esse período, os veículos que seguem do Centro em direção aos distritos deverão acessar a ponte localizada em frente ao Quarteirão Brasileiro. A partir desse ponto, os motoristas seguem até a próxima ponte, após o Fórum, que também terá o fluxo invertido temporariamente.

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) instalou sinalização específica nos dois sentidos da via, informando a nova dinâmica do trânsito durante o período da operação. Além disso, agentes da companhia estão atuando na região para orientar os motoristas e garantir a fluidez e a segurança viária.

No domingo (25), a operação da empresa é paralisada e o Circuito de Esportes e Lazer funcionará normalmente. Já na segunda-feira (26), o trecho da Barão do Rio Branco volta com o sistema de mão dupla até pelo menos a próxima sexta-feira (30), quando há previsão do término das atividades especiais da empresa Andritz.

A CPTrans reforça a importância de atenção redobrada à sinalização temporária e às orientações dos agentes de trânsito durante o período da operação.