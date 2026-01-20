Coletor foi atendido na UPA Centro - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 20/01/2026 17:50

Petrópolis - Um coletor da Comdep se feriu com agulhas descartadas irregularmente durante a coleta de lixo no Parque São Vicente, no Quitandinha. Ele sofreu ferimento no dedo e foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro.

A Prefeitura acompanha o caso e apura as circunstâncias do descarte inadequado de material infectante no local. A ocorrência também foi encaminhada à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à possível origem do resíduo.

“O descarte correto não é apenas uma obrigação legal, é uma questão de respeito à vida e à segurança de quem trabalha todos os dias cuidando da nossa cidade. Um erro como esse pode causar consequências graves para os nossos coletores e precisa ser tratado com a seriedade que o caso exige”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

A agulha estava acondicionada em uma caixa própria para resíduos infectantes, mas foi descartada com o lixo comum. Um fiscal esteve no local para verificar a ocorrência. Já há registros anteriores de descarte irregular de materiais semelhantes na mesma coletora.

Agulhas, seringas e outros perfurocortantes são classificados como resíduos de serviços de saúde e exigem destinação adequada. O caso serve como alerta para a importância do cumprimento das normas de descarte, fundamentais para garantir a segurança dos coletores e a proteção da saúde pública.

“A coleta de resíduos perfurocortantes da rede pública é feita de forma diferenciada e organizada. Já os grandes geradores privados precisam custear esse serviço, seguindo as normas técnicas. Em todos os casos, o material deve estar corretamente acondicionado, em recipiente rígido e identificado, e o responsável deve procurar a Comdep para receber orientação”, esclareceu a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira.