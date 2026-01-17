Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava, deve começar a passar por obras nos próximos meses - Foto: Arquivo

Petrópolis - A reconstrução da Ponte do Arranha-Céu, importante ligação entre a Estrada União e Indústria e a BR-040, na altura do km 58, em Itaipava, terá sua execução antecipada para março deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante encontro realizado na quinta-feira (15), em Itaipava, com o prefeito Hingo Hammes.

A ponte atualmente opera com restrição de carga para veículos pesados, o que impacta diretamente a mobilidade do distrito. Pelo contrato original da nova concessão da BR-040, assumida em 2025 pela Elovias, a obra estava prevista para ocorrer apenas no quinto ano da concessão. No entanto, diante da urgência e da necessidade de garantir segurança viária e fluidez no tráfego, a intervenção foi antecipada.

“A Ponte do Arranha-Céu é uma estrutura estratégica para Itaipava e para toda a cidade de Petrópolis. Essa antecipação garante mais segurança para quem circula diariamente pela região e demonstra a sensibilidade do governo federal em compreender a importância dessa ligação para moradores, trabalhadores, comerciantes e turistas”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

O ministro Renan Filho destacou a importância do cumprimento rigoroso do contrato por parte da concessionária e reforçou que o governo federal acompanha de perto a execução das obras previstas. “Assim como afirmei na cerimônia de concessão da nova empresa Elovias, voltei a Petrópolis ao completar 100 dias da nova gestão para verificar o andamento das obras que foram acordadas em contrato. Entre elas está a recuperação da pavimentação da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, trabalho que começou nesta quinta-feira”, afirmou o ministro.

Para o ministro, o acompanhamento constante permite ajustes para atender melhor às demandas da região. “Esse monitoramento possibilitou, inclusive, a antecipação da reconstrução da Ponte do Arranha-Céu. Esses ajustes são fundamentais para garantir um serviço de qualidade e atender adequadamente às necessidades da população”, completou Renan Filho.

De acordo com a concessionária Elovias, o projeto executivo da nova ponte está em fase final de elaboração e deverá ser apresentado aos órgãos federais responsáveis pela análise e aprovação, etapa que antecede o início das obras. A previsão é que o processo de interdição tenha início em março de 2026.

Participaram do encontro com o ministro Renan Filho, além do prefeito Hingo Hammes e do vice-prefeito Albano Filho Baninho, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o vereador Dudu e o presidente da CPTrans, Luciano Moreira.

