Telessaúde em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 14/01/2026 14:18

Petrópolis - O município de Petrópolis recebeu esta semana do Governo Federal cinco kits de telessaúde. Viabilizados por meio do Novo PAC 2025, os equipamentos vão ampliar o alcance dos serviços de saúde em toda a cidade. Os kits já estão em funcionamento em duas unidades: Centro de Especialidades Maria Célia Machado, na Castelânea, e no Ambulatório de Saúde Mental, no Centro.

Outras três unidades também serão contempladas em breve. São elas: UBS do Itamarati, UBS de Itaipava e a UBS do Quitandinha. “A telessaúde representa um avanço significativo, sobretudo para moradores de regiões mais afastadas ou para pacientes com mobilidade reduzida, que passam a ter acesso facilitado a atendimentos especializados sem a necessidade de longos deslocamentos”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

As novas salas vão permitir a realização de atendimentos remotos, integrando profissionais de diferentes áreas e garantindo mais agilidade, resolutividade e qualidade no cuidado aos pacientes. O investimento, no valor de R$ 36.732,80, fortalece a rede municipal e amplia o acesso da população a consultas e acompanhamentos especializados, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento.

“A iniciativa também contribui para reduzir a espera, otimizar o tempo dos profissionais e tornar o sistema mais eficiente. Para garantir o pleno funcionamento da nova tecnologia, as equipes das unidades contempladas participarão de um treinamento e em breve a população vai poder contar com mais esta ferramenta”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.

O agendamento das consultas será feito diretamente pelas unidades de saúde que integram o projeto.