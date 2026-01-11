Resultado foi positivo para o município - Foto: Divulgação/PMP

11/01/2026

Petrópolis - Durante todo o ano de 2025, foram registrados 160 casos prováveis de dengue em Petrópolis. O número representa uma queda significativa quando comparado a 2024, ano em que a cidade contabilizou 7.722 casos.



“A redução coloca o município em destaque no combate às arboviroses no Estado. Esse é um resultado direto do fortalecimento das ações de prevenção, vigilância e mobilização social na cidade. Agradeço aos agentes de Combate às Endemias e também a população que uniu forças para combater os focos do mosquito”, comentou o prefeito Hingo Hammes.



Outro dado importante é que Petrópolis não registrou nenhum caso de Zika em 2025, repetindo o cenário de 2024, quando também não houve notificações da doença. Em relação à Chikungunya, foram contabilizados 42 casos prováveis em 2025, contra 16 casos em 2024, mantendo a vigilância ativa para evitar novos avanços.



“Não podemos baixar a guarda. Reduzimos os casos de dengue, mas sabemos que o mosquito continua aí e manter a vigilância é o melhor remédio para evitar a transmissão dessas doenças”, esclareceu o secretário de Saúde, Dr. Aloisio Barbosa.



Ações intensificadas fizeram a diferença



O resultado positivo é atribuído ao trabalho contínuo dos 142 agentes de Combate às Endemias (ACE), que atuam diariamente nos locais de maior incidência das arboviroses no município. Até o dia 30 de novembro de 2025, foram 628.781 visitas de rotina aos imóveis, 1.519 visitas em atendimentos a notificações de casos suspeitos e 285 atendimentos a denúncias da população sobre possíveis focos do mosquito.



O quarto Levantamento Rápido de Infestação por Aedes aegypti e Aedes albopictus (LIRAa) de 2025, divulgado em novembro, foi o menor registrado no ano, com apenas 0,11% — número considerado satisfatório, já que o Ministério da Saúde (MS) preconiza que sejam inferiores a 1% para serem considerados de baixo risco de infestação do mosquito.



Ao longo de 2025 foram realizados dois dias D de mobilização social (12 de abril e 16 de agosto), além de palestras educativas em escolas municipais e ações de conscientização com panfletagem em parceria com a Defesa Civil. Além disso, houve uma intensificação das visitas domiciliares aos sábados, ampliando ainda mais o alcance das ações preventivas.



Vacinação e prevenção seguem como prioridade



O Ministério da Saúde anunciou que vai disponibilizar a vacina contra a dengue para profissionais da Atenção Primária, que atuam nas unidades básicas de Saúde e em visitas domiciliares. O lote inicial deve chegar até o fim de janeiro de 2026. O imunizante é o primeiro de dose única produzido integralmente no Brasil, pelo Instituto Butantan.

Atualmente, a vacina contra a dengue já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas 16 salas de vacinação do município.



Enquanto a vacinação não é ampliada para toda a população, a Prefeitura reforça a importância da participação dos moradores no combate ao mosquito Aedes aegypti, com medidas simples e eficazes, como:



•Retirar pratos de plantas com água parada

•Manter caixas d’água sempre bem tampadas

•Não acumular lixo nos quintais

•Receber os agentes de endemias