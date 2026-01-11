Agita Petrópolis terá capoeira - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/01/2026 13:55

Petrópolis - O Agita Petrópolis retorna no próximo dia 19 de janeiro com novidade: aulas de capoeira. O programa, que já ultrapassou a marca de dois mil alunos atendidos em 2025, segue em expansão e promete ainda mais desenvolvimento social por meio do esporte em 2026.

“Vimos os alunos crescerem, conquistarem medalhas e troféus em campeonatos nacionais e também se desenvolverem pessoalmente. Isso é motivo de orgulho e mostra a força do trabalho realizado”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

Ao longo de 2025, o programa contou com diversas atividades, incluindo artes marciais, danças e ginásticas, tornando-se um espaço de acolhimento e aprendizado para milhares de alunos, sempre com o acompanhamento de professores capacitados.

“Um dos maiores orgulhos do programa foi a capacidade de alcançar alunos atípicos e oferecer um atendimento especializado. Seguimos empenhados em promover a inclusão e a socialização por meio do esporte”, afirmou o secretário de Esportes, Lazer, Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Leandro Kronenberger.

A capoeira será ministrada pelo instrutor Kako, com aulas às segundas-feiras, das 16h às 17h30, e às quartas-feiras, das 17h às 18h. "A capoeira gera vários benefícios físicos, mentais, culturais e sociais, como equilíbrio, força, Coordenação motora, lateralidade, reduzindo a ansiedade, aumentando a autoestima, disciplina, respeito, trabalho em grupo, socialização, musicalidade e vários outros. Uma modalidade que pode ser adaptada para crianças, adultos e idosos promovendo desenvolvimento motor e qualidade de vida", explicou o instrutor.

Atualmente, o Programa Agita Petrópolis oferece aulas de core, karatê, alongamento, dança de salão, ginástica funcional, ginástica localizada, dança, defesa pessoal, mobilidade, taekwondo, jiu-jitsu, ritmos e 60+. As atividades estão distribuídas em 11 núcleos: Secretaria de Esportes (Centro – Rua 16 de Março), Caxambu, Vila São José, Fábrica do Saber, Mosela, Centro de Cultura Raul de Leoni (Centro – Praça Visconde de Mauá), Madame Machado, Pedro do Rio, Vicenzo Rivetti, Itamarati e Posse.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (24) 2249-6803 ou presencialmente na Rua 16 de Março, 183 – 2º andar - Centro, das 9h às 17h.